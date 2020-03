Crue de la Seine : chasseur d'images sur les quais inondés à Rouen

Alors que la Seine sort de son lit pendant les grandes marées d'équinoxe, un photographe amateur arpente les rives du fleuve à Rouen, en quête des plus belles images des crues. Portrait.

La Seine-Maritime et l'Eure sont toujours en vigilance orange aux inondations. En cause, les grandes marées avec un coefficient de 114 ce mardi 10 mars 2020, 117 mercredi. Des marées d'équinoxe qui font déborder la Seine jusqu'à Elbeuf, en amont de Rouen en Seine-Maritime. Et à chaque marée haute, le paysage se métamorphose ce qui donne des photos assez incroyables où l'on voit notamment les quais de Seine sous les eaux à Rouen.

France Bleu Normandie a rencontré Blas Garcia Castellano, photographe amateur, chasseur de crues à Rouen. Il arpente les quais de Seine pendant les grandes marées pour saisir les plus belles images des inondations. Blas Garcia Castellano passe ses journées à mitrailler les rives du fleuve noyées par la marée montante et cultive un réseau de contacts pour accéder aux plus beaux points de vue sur le fleuve. Sa spécialité ? Les ponts. Blas est un grand passionné des perspectives et les rives de la Seine sous les eaux lui offrent de beaux panoramiques.

Sa plus belle photo de crue, Blas l'a prise en février dernier : la cathédrale de Rouen sur fond d'arc en ciel avec la Seine en crue au premier plan. Il a même réussi à la vendre. Combien ? C'est secret. Mais les photos de Blas se vendent entre 50 et 500 euros.