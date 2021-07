PHOTOS - Crue du Rhin : la digue des hautes eaux sous stricte surveillance à Lauterbourg

Après d'intenses pluies ces dernières semaines en Alsace, le Rhin est en crue sur sa partie non canalisée, à la frontière avec l'Allemagne. À Lauterbourg, dans le Bas-Rhin, les agents de Voies navigables de France inspectent la digue des hautes eaux avec une attention renforcée depuis mercredi.

La commune de Lauterbourg, dans le nord de l'Alsace, a l'habitude des crues du Rhin, non canalisé à cet endroit. Mais ces phénomènes interviennent habituellement au printemps. Cette fois, le fleuve est sorti de son lit en plein mois de juillet. Depuis le mercredi 14 juillet, la hauteur du Rhin a quasiment doublé, à huit mètres, au niveau de la commune de Lauterbourg, dans le Bas-Rhin, et son débit a été multiplié par quatre. En conséquence, les agents territoriaux de Voies navigables de France (VNF) sont à pied d'oeuvre pour vérifier l'état de la digue des hautes eaux et des différents ouvrages.

Le paysage autour de Lauterbourg est méconnaissable en pleine crue du Rhin. © Radio France - Bastien Munch

Andy Koch est l'un d'eux, au volant de sa camionnette blanche aux couleurs de VNF. L'assistant prévention sécurité s'engage sur l'étroit chemin en herbe de la digue. "Là par exemple, il y a une piste cyclable recouverte actuellement par 50 centimètres d'eau", indique-t-il d'un geste vers le rivage. Le Rhin a tout submergé sur les berges depuis mercredi soir. Seules quelques tables de pique-nique dépassent de l'eau.

Vérifier tous les ouvrages

À chaque échelle de crue croisée sur le chemin, l'agent de VNF ralentit son véhicule pour observer les mesures. "On peut constater qu'il y a ici 48 centimètres de hauteur d'eau contre la digue", explique Andy Koch. Une première pour cette période de l'année. "Généralement c'est plutôt l'hiver, ou bien un peu plus tôt dans l'année, vers mai-juin." Mais ces épisodes de crue surviennent assez régulièrement, une à deux fois par année selon Voies navigables de France. Le dernier phénomène de cet ampleur a eu lieu en 2018.

Plusieurs routes de bord du fleuve ont été fermées à la circulation. © Radio France - Bastien Munch

Dans ces périodes d'urgence, les agents territoriaux de VNF sont organisés en trois-huit, avec trois équipes qui se relaient toutes les huit heures, nuit comprise. Ils doivent aussi s'arrêter à chaque ouvrage de la digue pour le contrôler. "On regarde en aval de la vanne si l'eau n'est pas trouble, s'il n'y a pas de courant anormal. Là par exemple il est bon, il n'y a pas d'anomalie", décrit Andy Koch devant l'ouvrage à vanne de la Vieille Lauter, qui fait office de frontière avec l'Allemagne.

Une dizaine d'installations au total

Quand l'eau est trouble, l'alerte est donnée. Cela signifie qu'il y a une fuite dans l'ouvrage, et que le niveau de la rivière peut monter à hauteur de celui du Rhin, avec des risques non négligeables. "Il peut y avoir une rupture de digue", explique l'agent de VNF. "Ce seraient les pires conséquences..."

Au niveau de la Vieille Lauter, le Rhin atteint les les 8 mètres de hauteur. © Radio France - Bastien Munch

En tout, il y a une dizaine d'installations à vérifier, jusqu'à Strasbourg. Toutes ont été fermées depuis que l'eau est montée. La navigation est aussi à l'arrêt sur le Rhin. Et la mission de ces agents ne s'arrête pas là. Après le retour du Rhin dans son lit, il faudra nettoyer les berges avant de pouvoir rouvrir l'accès.

Le niveau du Rhin a quasiment doublé à Lauterbourg. © Radio France - Bastien Munch

Le restaurant « Au bord du Rhin » a vu sa terrasse envahie par les flots. © Radio France - Bastien Munch

La terrasse du restaurant « Au bord du Rhin » est totalement inondée depuis mercredi. © Radio France - Bastien Munch

Le restaurant « Au bord du Rhin » a dû fermer ses portes après seulement un mois d’ouverture. © Radio France - Bastien Munch