Crues de la Seine : les vannes sont ouvertes au barrage de Poses

Le barrage de Poses sur la Seine, dans l'Eure, est le dernier avant la mer, 160 kilomètres plus loin. L'ouvrage a un rôle majeur dans la gestion des crues et des inondations de la vallée. Depuis plusieurs semaines, les vannes sont ouvertes pour éviter tout débordement.

La Seine est actuellement en vigilance jaune observe Vigicrues pour risque de crues ou de montée rapide ou dangereuse des eaux, "un épisode relativement normal pour la saison" explique toutefois Sami Drissi. En période de crues,"on lève les vannes, le barrage est transparent pour laisser évacuer un maximum d'eau" précise le responsable adjoint de l’unité territoriale des Boucles de la Seine des Voies Navigables de France. Cette ouverture des vannes est une opération indispensable car "si on laissait les vannes fermées, le rôle du barrage étant de retenir l'eau et la Seine en pente de sa source jusqu'à la mer, on pourrait avoir des phénomènes de débordements".

Avec le barrage de Port-Mort, celui de Poses est un des deux barrages sur la Seine dans l'Eure © Radio France - Voies Navigables de France

"Un épisode relativement normal pour la saison" explique Sami Drissi, des Voies Navigables de France

L'ouverture des vannes

L'ouverture des vannes a été décidée il y a plusieurs semaines par les équipes de Voies Navigables de France, "à partir de niveau seuil pour évaluer la salutation hydraulique du bief" explique Sami Drissi. Ce niveau seuil varie selon les territoires sur la Seine. Pour la mise à clair du barrage et l'ouverture complète des vannes, la cote est de 8 mètres 45 à l'amont du barrage de Poses, une valeur supérieure à la cote de crue qui est à 6 mètres 35.

L'ouverture des vannes se fait au-dessus de la cote de crues. Explications de Sami Drissi

La décrue s'amorce. La Seine à Poses était à 11 mètres 54 hier samedi à 23h40, soit trente centimètres plus basse que la crue de juin 2016.

Le barrage retient sur toute la largeur de la Seine, sur une longueur d'environ quarante kilomètres et sur une profondeur qui peut aller jusqu'à une dizaine de mètres, "jusqu'au prochain barrage en amont, celui de Port-Mort" explique Sami Drissi. Les vannes seront refermées à la fin de l'épisode de crues "pour retenir à nouveau l'eau pour assurer la navigation en toute sécurité" détaille le technicien. Le barrage de Poses voit en effet passer 30% du trafic fluvial national. Le barrage, construit en 1885, pourra alors le cours normal de ses activités. Le chantier de modernisation de l'ouvrage (près de quarante millions d'euros), interrompu en raison des crues, reprendra aux beaux jours. Les travaux devraient être livrés en 2025.