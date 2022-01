Crues en Moselle : Loutremange, le village coupé du monde quand il pleut trop fort

Les crues de plusieurs rivières ont provoqué quelques débordements, en début de semaine, en Moselle. A Condé-Northen, et plus précisément à Loutremange, le phénomène est récurrent, et cette partie de la commune s'est une nouvelle fois retrouvée coupée du reste du village par les eaux.

Le début de semaine, marqué par les crues de plusieurs rivières mosellanes, a été difficile pour les habitants de Loutremange, un ancien village rattaché à la commune de Condé-Northen. Depuis des années, quand la Nied allemande est en crue, elle provoque aussi, par ricochet, le débordement du ruisseau qui jouxte le petit bourg. Et cela coupe les habitants du reste de la commune, le temps que l'eau redescende.

Le ruisseau n'est pas entretenu, il est fort bouché, l'eau ne suit plus son lit et inonde la seule sortie restante en cas d'inondation." - Lionel, habitant de Loutremange

Lionel, agriculteur, sourit, photos à l'appui devant la petite chapelle de Loutremange : "Vous seriez venus en début de semaine, vous n'auriez pas pu vous tenir ici sans de hautes bottes de pêcheur. Loutremange, c'est un village inondable, ce n'est pas un scoop. Mais là, le phénomène est double. Le ruisseau n'est pas entretenu, il est fort bouché, l'eau ne suit plus son lit et inonde la seule sortie restante en cas d'inondation."

Il y a des familles qui m'ont appelé, en me demandant comment aller chercher les enfants à l'école ou en cas d'urgence." - Patrick Pierre, maire de Condé-Northen

Résultat, les habitants sont obligés de laisser leurs voitures à l'entrée du village, un peu plus haut, et de traverser à pied, en bottes, mais pour cela, mieux vaut être habitué, et ce n'est pas le cas de tout le monde, explique le maire de Condé Northen, Patrick Pierre : "Les anciens sont presque tous agriculteurs, ils ont des tracteurs. Mais pour les nouveaux arrivants, c'est plus compliqué. Il y a des familles qui m'ont appelé, en me demandant comment aller chercher les enfants à l'école ou en cas d'urgence. Ils étaient bloqués, ils avaient de l'eau dès qu'ils sortaient de chez eux."

Un entretien "qui n'a cessé d'être retardé"

Il réclame depuis des années des travaux d'entretien de ce ruisseau, pour consolider les berges et faire en sorte que l'eau s'écoule mieux. "Pour X raisons, ça n'a cessé d'être retardé, entre les différentes études, les différents services de l'état, les textes de lois qui ont changé. Cela devait être réalisé au mois d'août l'année dernière, et ce n'est toujours pas fait. Je n'ose plus donner de date aux habitants..." Mais le syndicat des eaux vives des Trois Nied, dont fait partie la commune, le promet : ces travaux sont programmés, et se feront en 2022.