Crues : les communes n'attendent pas les dégâts pour s'organiser

Les rivières d'Île-de-France ont commencé à déborder ce lundi. L'épisode de crue reste standard pour la saison, mais les communes de la région anticipent et prennent leurs dispositions pour éviter les dégâts.

Les rivières d'Île-de-France ont commencé à sortir de leur lit ce lundi. A Gournay-sur-Marne, la Marne est venue lécher les pistes cyclables. Au Pecq (Yvelines), le parking du port à été fermé lorsque l'eau commençait à grignoter les place de stationnement. Les riverains de la Seine à Poissy (Yvelines) ont reçu des flyers leur expliquant la marche à suivre en cas de débordement.

Les communes franciliennes n'ont pas attendu les dégâts pour anticiper les conséquences des crues. Un principe de précaution dicté par l'expérience, comme à Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines), qui connaît selon son maire Laurent Brosse, débordements tous les deux ans. "Nous avons mis à disposition des planches de bois et des parpaings pour les péniches qui auraient des passerelles un peu courtes, liste Laurent Brosse. Nous avons également informé les riverains des rives, notamment pour qu'ils surélèvent leurs meubles en cas d'inondations."

Le résultat d'un mois de janvier pluvieux

Un maximum de 4,35 mètres mesuré au niveau de la gare d'Austerlitz à Paris : voilà ce que prévoit la Direction régionale et interrégionale de l'environnement et de l'énergie (DRIEE) Île-de-France, l'organisme en charge de surveiller les cours d'eau dans la région. "Une crue est due à deux facteurs, explique Alexandre Leonardi, chef du service prévention des risques de la DRIEE Île-de-France. D'abord l'accumulation des précipitations passées qui s'accumulent en amont des cours d'eau. Ensuite, les précipitations directes." Ainsi, cet épisode de crue 2021 vient "d'un mois de janvier avec beaucoup d'épisodes pluvieux, pas forcément violents mais réguliers", analyse l'expert.

Malgré les quelques débordements, notamment à Paris où certains sont inondés et plusieurs tronçons des voies sur berges sont fermés au public, les crues observées restent normales pour la saison, selon Alexandre Leonardi. "Nous n'observons rien de surprenant, et nous n'avons pas d'inquiétudes particulières localement. Les débordements devraient restés très localisés et limités à des zones qui ont l'habitude de ce genre de crue.", rassure le chef de la prévention des risques de la DRIEE régionale.

Des mesures de précautions

La DRIEE ne s'attend pas à un épisode exceptionnel, mais reste vigilante sur les précipitations prévues ce mardi et ce mercredi, qui pourraient faire monter encore le niveau des rivières. Les communes restent sur le qui-vive. Dans le Val-de-Marne, par exemple, une cinquantaine de mesures ont été prises : quinze stations de pompages ont été mises en marche, plusieurs voies ont été fermées, comme le quai Berrières et sous le pont de Bry à Bry-sur-Marne. Le parking de la gare RER de Villeneuve-Saint-Georges est fermé au public. La piste cyclable d'Alfortville, qui relie la rue du 14 juillet au quai Jean-Baptiste Clément. 49 ouvertures batardables, des brèches sur des murettes, ont été fermées à Ablon-sur-Seine, Villeneuve-le-Roi, Alfortville, Joinville, Bry-sur-Marne, Nogent-sur-Marne er Perreux-sur-Marne.