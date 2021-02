Crues : Villeneuve-Saint-Georges doit concilier inondations et Covid-19

L'Yerres est sortie de son lit à Villeneuve-Saint-Georges (Val de Marne). Le parking de la gare RER a été fermé et les habitants du Chemin des pêcheurs, qui longe la rivière, ont les pieds dans l'eau, jusqu'aux genoux, voire plus par endroit. L'eau n'a pas encore envahi toutes les maisons, mais le niveau monte doucement.

La première crue sous crise sanitaire

Les habitants sont habitués à ces crues, régulières dans le quartier. Béni et sa famille installent, comme lors des crues de 2016 et 2018, un muret de sacs de sable dans leur allée, pour retarder la montée de l'eau, et avec elle leur départ de la maison. Cette année, cette perspective inquiète Béni : "En 2016, il n'y avait pas le Covid. Donc on pouvait avoir des hôtels ou être hébergés chez de la famille. Sauf que là, avec l'épidémie... J'avoue, que, quand j'y pense, ça va être compliqué."

Dans ce quartier de Villeneuve-Saint-Georges, l'eau a submergé en partie les jardins © Radio France - Sarah Calamand

Mardi, les agents municipaux sont passés voir cette famille de 7 personnes pour les inviter à trouver une solution pour se reloger. La mairie prévoit un pic de crue ce mercredi soir, avec la quasi-certitude que l'eau va pénétrer dans toutes les maisons de la rue.

Un centre d'hébergement avec dépistage

Dans une maison voisine, une femme reste seule avec son enfant de 8 ans, elle ne parvient pas à joindre son mari et voir l'eau monter au fur et à mesure de la journée l'inquiète. Le maire, Philippe Gaudin, qui se montre présent auprès des habitants, propose de l'évacuer. "On va aller la chercher avec une barque, détaille le maire. Il y a un peu près un mètre d'eau. Et si elle n'a pas de point de chute, on a ouvert un centre d'accueil..." Un habitant du quartier, venu voir où en était la crue, l'interpelle : "Le centre d'accueil, avec le Covid, c'est pas trop dangereux ?" "On a installé aussi à l'intérieur un centre de dépistage, répond Philippe Gaudin. Donc je pense que les gens seront testés à leur arrivée. S'ils sont positifs, on ne pourra pas les prendre, on ne peut pas risquer de contaminer tout le monde."

Dans le gymnase d'accueil 35 lits sont prêts, mais personne n'est obligé de quitter son domicile. Le maire a également installé un poste de surveillance à l'entrée du Chemin des pêcheurs, avec des agents présents de jour comme de nuit, pour venir en aide aux habitants d'ici la fin de la crue.