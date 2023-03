Cueillette de jonquilles sauvages : les réglementations très peu respectées en Savoie

C'est une des toutes premières fleurs du printemps en moyenne altitude, mais il faut respecter les jonquilles !

Les champs de jonquilles sont en effet pris d'assaut par les promeneurs-cueilleurs en ce moment. Mais attention : il faut respecter la réglementation, sinon c'est PV et sanction du tribunal de Chambéry.

20 tiges par personne et par jour maximum

Dans l'avant pays savoyard, le col du Banchet est fréquenté par des centaines de personnes au-dessus de la commune de Ayn, chaque weekend. Des promeneurs qui sont souvent peu respectueux de la nature. Dans ce secteur, un arrêté préfectoral précise que pour la cueillette c'est 20 tiges maximum par personne et par jour. Mais des abus sont constatés très souvent "les gens ont toujours une bonne raison. Ils cueillent pour leurs mères, leurs sœurs, la tante, ils trouvent toujours des histoires" raconte Maryan Ribicic garde dans ce secteur, employé de la communauté de commune du lac d'Aiguebelette. "On fait de la pédagogie, parce que c'est sûr qu'avec ce qui se passe dans le monde*, les gens nous disent qu'ils ne sont pas des criminels**, qu'ils cueillent juste des fleurs. Alors, on explique. Mais ça me fend le coeur de voir ces prairies ravagées*" ajoute cet amoureux de la nature.

Les jonquilles du printemps - Beatrix Voigt AEM

"Il faut regarder la nature, en profiter, mais arrêter de la consommer" - le garde de ce secteur

Depuis la période du covid et des confinements, de nouveaux promeneurs fréquentent la nature et ils ne sont pas tous informés des règles et pratiques. Le maire de Ayn, Frédéric Touihriat confirme "on voit des personnes remplir leur coffre de jonquilles coupées. Les petits parkings sont plein et souvent, il y a même des voitures sur des terrains privés".

Le problème n'est évidement pas concentré dans l'avant pays savoyard. En Chartreuse, au Sappey (Isère) des accompagnateurs en montagne tirent la sonnette d'alarme "protégez les fleurs et abeilles sauvages", "laisser tranquille les jonquilles" écrit l'accompagnatrice Beatrix Voigt dans un communiqué. Elle propose de lancer un appel à la population pour limiter la cueillette de fleurs sauvages".