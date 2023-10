Cueillette des champignons : qu'est-ce qui est autorisé (ou pas)

Avec l'automne revient la saison des champignons. Pas question pour autant de faire n'importe quoi. L'ONF, l'Office national des forêts rappelle donc ce qui est autorisé ou non.

Pas plus de 5 kilos par personne

Dans les forêts domaniales, celles qui appartiennent à l'État, la cueillette des champignons est tolérée, dans le cadre d'une consommation familiale. C'est-à-dire : pas plus de 5 litres - l'équivalent d'un panier de 5 kilos - par personnes. Au-delà, le cueilleur est passible d'une amende de 135 euros. Au-delà de 10 kilos, la sanction peut aller jusqu'à 3 ans de prison et 45.000 euros d'amende.

On ne ramasse que les champignons qu'on reconnaît bien. En laissant sur place les plus petits et les plus vieux. Et en prenant aussi le pied, qui aide à bien les identifier. Et on le fait avec soin : pas question de retourner la terre autour du champignon. Elle contient de l'humus qui permettra à d'autres champignons de pousser. Une fois cueillis, il vaut mieux mettre les champignons ramassés dans un panier, au risque de les abîmer.

Informer ses proches et s'habiller de façon à être vu

S'il faut prendre soin de la nature, il faut aussi prendre soin de soi, en suivant les conseils des agents de l'ONF. Notamment en informant ses proches. Tous les ans, les secours doivent aller chercher des cueilleurs de champignons qui se sont perdus. Il est aussi recommandé de porter une tenue voyante, et d'éviter d'entrer dans les zones d'exploitation forestière et dans les zones de chasse.

Et attention où on se gare : ni devant les barrières, ni à un endroit qui pourrait gêner les secours et/ou les travaux forestiers.

En forêt du Gâvre, pas de champignons le jeudi

Enfin, certaines forêts ne sont pas accessibles tous les jours pour la cueillette des champignons. En forêt du Gâvre, au nord de la Loire-Atlantique, elle est autorisée les jours de semaines, de 9h jusqu'à la tombée de la nuit, excepté le jeudi.