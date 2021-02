CultivonsNous TV : après le film Au Nom de la Terre, la chaîne pour le monde paysan, créée par Edouard Bergeon

Il y a quasiment un an, en plein confinement, Edouard Bergeon, le réalisateur du film "Au nom de la terre", tourné en Mayenne, avec Guillaume Canet, lançait une chaîne de télévision en ligne, consacrée au monde paysan, CultivonsNous.tv. "Un peu sur le modèle de Netflix, explique Edouard Bergeon, je reprends des films, des reportages, des interviews, que je diffuse sur ma plateforme". Et ça marche très bien, avec des contenus sur l'agriculture, sur l'alimentation, l'environnement, la ruralité.

CultivonsNous.tv - Edouard Bergeon

Plus de 60 000 abonnés

La plateforme CultivonsNous.tv fonctionne sur abonnement. Le prix : 4,99 euros par mois. "Avec cela, on fait aussi du bien aux agriculteurs, explique Edouard Bergeon, puisque, pour chaque abonnement, un euro est reversé à l'association Solidarité Paysans", qui vient en aide aux agriculteurs en difficultés.

En moins d'un an, plus de 60 000 personnes se sont abonnées à la chaîne. Une partie est en accès libre, notamment la partie consacrée aux agriculteurs YouTubeurs.

Un contenu très riche

Le contenu, ce sont des documentaires, récupérés par Edouard Bergeon, diffusés sur d'autres chaînes. Par les réseaux, des réalisateurs et réalisatrices proposent également leurs créations. "Et je propose de plus en plus de créations originales, raconte le réalisateur, je fais, par exemple, des grands entretiens, le patron de Danone, le ministre de l'agriculture, des écrivains... vous voyez, CultivonsNous est un média qui commence à compter".