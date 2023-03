Anti-bassines : cultures piétinées, routes défoncées, nombreux dégâts après la manifestation à Sainte-Soline

Cultures piétinées, sabotages, routes abîmées. Au lendemain de la grande manifestation anti-bassines à Sainte-Soline dans les Deux-Sèvres, d'importants dégâts sont constatés dans le secteur. Au moins 6.000 personnes ont défilé samedi 25 mars d'après la préfecture, 30.000 selon les organisateurs.

Arthur Perrault, possède 170 hectares autour de Sainte-Soline. Plusieurs de ses parcelles ont été endommagées durant la manifestation. " Au moins cinq parcelles de blé et d'orge ont été piétinées par les manifestants. Notre point de raccordement à la bassine a également été incendié", explique-t-il. Sur place, de la fumée était encore visible au niveau du tuyau dimanche midi.

Un point de raccordement à la bassine de Sainte-Soline a été incendié par les manifestants. © Radio France - Irène Prigent

L'agriculteur de 29 ans estime les dégâts à plusieurs milliers d'euros. Il fait partie de ceux qui bénéficieront de l'irrigation de la bassine. Pas question pour lui d'abandonner le projet. "On ne va pas se laisser intimider. Nous irriguerons en 2024 avec la réserve de Sainte-Soline ! "

Le maire de Vanzay va porter plainte

Un campement improvisé avait été installé vendredi 24 mars sur la commune de Vanzay par les manifestants, pour se rassembler avant de rejoindre le chantier de Sainte-Soline. Un agriculteur avait accepté de prêter sa parcelle. Ce petit village de tout juste 200 habitants a donc vu défiler une foule d'opposants aux bassines, venus de toute la France. Une situation inédite et totalement ingérable pour la commune. D'autant que les élus n'avaient pas été prévenus, affirme le maire François Brossard. "Toutes les routes étaient occupées par des voitures, on ne pouvait pas circuler", raconte-t-il.

Les manifestants se sont garés sur plusieurs kilomètres de route à Vanzay et aux alentours. "Comme il a plu, tous les accotements sont défoncés. Il y a au moins 30 centimètres de boue sur les bas-côtés." La chaussée est à refaire, tout comme certains murés. Plusieurs pierres sont tombées lors du passage des manifestants. Le maire évoque également de nombreuses cultures piétinées. "Ils ont coupé à travers champs, sur des parcelles privées. On tant qu'élu, on est obligés de le condamner, que l'on soutienne ou non le projet des bassines".

Plusieurs champs ont été piétinés lors du passage des nombreux manifestants entre Vanzay et Sainte-Soline. © Radio France - Irène Prigent

Pour le moment, les coûts des dégradations n'ont pas encore été évalués. Mais le maire annonce que la commune va déposer plainte. Il invite tous les agriculteurs qui auraient subi des dégradations à faire de même. Concernant de potentielles indemnisations, l'élu doit rencontrer les organisateurs de la manifestation en ce début de semaine.