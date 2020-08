Cyanobactéries : baignade interdite à l'étang de la Vallée, à Combreux

La baignade est interdite dans l'étang de la Vallée à Combreux, annonce ce mardi après-midi le conseil départemental du Loiret, gestionnaire du site, l'un des plus importants lieux de baignade et de loisirs du département. Motif : la prolifération des algues bleues, les fameuses cyanobactéries qui ont tendance à se développer (entre autres) avec la chaleur et sont potentiellement toxiques.

Il s'agit d'une mesure de prévention, selon le Département, en attendant les résultats des analyses de l'eau, réalisées par l'agence régionale de santé Centre Val-de-Loire. Ils devraient être connus ce jeudi. Pour rappel, pour la même raison, la baignade est fermée dans la zone n°2 de la base de loisirs de l’île Charlemagne à Orléans, depuis plusieurs jours.