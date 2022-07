Cyanobactéries : baignade interdite jusqu'au 20 juillet à l'étang de Goule dans le Cher

Les fortes températures favorisent le retour des cyanobactéries dans les étangs du Berry. Depuis mercredi 13 juillet la baignade est interdite pour les humains et les animaux dans l'étang de Goule, à Bessais-le-Fromental, jusqu'au 20 juillet. "Les prélèvements effectués par l’ARS Centre-Val de Loire indique que le taux de cyanobactéries reste trop élevé dans notre étang", indique le village loisirs de Goule sur son site.

Restrictions

Les activités nautiques sont limitées. Il n'est plus possible de pratiquer le paddle ou d'aller à l'Aquapark. En revanche, le kayak, le pédalo et la voile sont toujours autorisés. La pêche est possible mais il est fortement déconseillé de manger les poissons pêchés.