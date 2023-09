Cyanobactéries : c'est vert et ça sent mauvais de Mayenne à Château-Gontier-sur-Mayenne

L'eau est verte et sent mauvais. La rivière la Mayenne est encore pleine de cyanobactéries, ces petites algues vertes qui prolifèrent quand il fait chaud et c'est encore le cas en ce début d'automne. Du barrage de Saint-Fraimbault-de-Prières à Mayenne, l'alerte rouge (niveau 2) est déclenchée. Dans le secteur de Laval, c'est un peu moins sérieux (niveau 1) et la situation est sous contrôle (vigilance) en direction de Château-Gontier-sur-Mayenne.

La préfecture met en place des mesures de restrictions de l'usage de l'eau comme la consommation de poisson de pêche qui est fortement déconseillée.