Cyanobactéries : ça prolifère et une partie de la rivière La Mayenne est en alerte

Le taux de cyanobactéries à nouveau trop élevé dans la Mayenne. La partie de la rivière située entre le barrage de Saint Fraimbault-de-Prières et l'écluse de Belle Poule à Changé passe en alerte de niveau 2 a annoncé vendredi la préfecture de la Mayenne : "Les conditions météorologiques de la semaine précédente, plus chaudes et ensoleillées, ont pu être favorables au développement de ces organismes photosynthétiques".

Ces micro algues prolifèrent dans l'eau lorsqu'il fait chaud et produisent des toxines qui peuvent être dangereuses pour la santé de l'homme et des animaux. La baignade est donc interdite et la consommation de poissons de pêche est déconseillée. De nouvelles analyses de l'eau seront réalisées mardi 19 septembre.