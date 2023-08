Cyanobactéries dans la Mayenne : l'Agence Régionale de Santé "optimiste" pour la suite du mois d'août

Quand la Mayenne devient verte fluo. C'est ce que provoquent des cyanobactéries, présentes en grande quantité dans la Mayenne depuis la mi-juillet. Des micro-algues qui, pour certaines, produisent des toxines, néfastes pour les humains et animaux. Depuis le 11 juillet, la base nautique de La Haie Traversaine, sur le lac de Haute-Mayenne, a vu son activité entravée, puisque la baignade est interdite.

On ne peut pas y faire grand chose

Régis Lecoq, responsable des eaux de loisir à l'Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire explique leur développement : "elles se forment avec une forte concentration en nitrates ou en phosphore, avec de fortes chaleurs, de l'ensoleillement, ou quand les écoulements stagnent." Des conditions malheureusement réunies en ce début d'été, avec les températures élevées, le soleil, et le débit faible de la Mayenne qui ne permettait pas le renouvellement de l'eau de la retenue de La Haie Traversaine.

Seulement une fois qu'elles sont apparues, l'humain ne peut pas faire grand chose pour s'en débarrasser. Dans une retenue artificielle comme à Saulges, la solution c'est de renouveler l'eau du bassin, mais pour la Mayenne, il faut laisser la nature faire le travail. Et par chance, la deuxième partie du mois de juillet et le début du mois d'août ont apporté des conditions favorables à la diminution des taux de cyanobactéries, avec notamment le renouvellement de l'eau du lac de Haute-Mayenne. "La mobilité des écoulements c'est important" pointe Régis Lecoq "d'ailleurs on l'a constaté dans nos relevés. Les conditions météo ont favorisé la diminution."

Vers une bonne nouvelle mi-août

Après les pluies et la fraîcheur des dernières semaines, la situation s'est "nettement améliorée, mais pas encore assez pour rouvrir la baignade", présente Régis Lecoq. Le responsable à l'ARS précise que l'on peut être "optimiste pour la deuxième quinzaine d'août", parce que la dynamique est bonne, sous réserve de derniers tests de contrôle satisfaisants.

Pour rappel, la baignade est interdite lorsque le taux de cyanobactéries est trop élevé en raison des risques sanitaires que représentent les toxines produites par les micro-algues. Par ingestion mais aussi par simple contact cutané, elles peuvent provoquer des problèmes digestifs ou neurologiques comme des nausées, vomissements et maux de têtes, tout comme des démangeaisons et des rougeurs cutanées.

L'Agence Régionale de Santé et Régis Lecoq rappellent aussi quelques conseils pratiques : toujours vérifier visuellement l'eau dans laquelle on s'apprête à se baigner, ne se baigner que dans des zones délimitées, et bien prendre une douche en sortant de l'eau pour se débarrasser de ce qui aurait pu se déposer sur la peau lors de la baignade.