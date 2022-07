Cyanobactéries dans le lac de Bairon : les baigneurs dénoncent un manque d'information

Attention aux bactéries, si vous vous baignez dans le lac de Bairon, dans les Ardennes. L'Agence régionale de Santé recommande, depuis ce mercredi 13 juillet, de ne pas mettre la tête sous l'eau, de se doucher après chaque baignade et de bien nettoyer ses équipements de loisirs nautiques, à cause de la présence de cyanobactéries dans le lac. Elles peuvent provoquer nausées, vomissements ou encore maux de tête. Mais parmi les vacanciers et touristes, l'information ne semble pas avoir circulée.

Sur la plage, quasiment personne n'est au courant qu'il y a des cyanobactéries dans l'eau. "Ah, merci pour l'information, on aurait aimé être prévenus", lance une vacancière venue de Belgique, qui n'est "pas sure du tout de revenir". "Ça m'inquiète, je n'ai pas envie que mes enfants tombent malades", renchérit une mère de famille de Sedan. Même le surveillant de baignade confie ne pas avoir été alerté. "Honnêtement, vous me l'apprenez. Nous, on ne nous a pas prévenus, on ne nous a rien dit", déclare-t-il au micro de France Bleu Champagne-Ardenne.

Une alerte aux cyanobactéries de niveau 1

Selon un agent du lac de Bairon, aucun manque d'information n'est à déplorer. Il affirme que "par rapport à cette bactérie, on a mis tout l'affichage nécessaire sur le site, aux entrées et aux sorties". Il ajoute que les surveillants de baignade, saisonniers comme maîtres-nageurs, "sont briefés" et qu'ils font circuler l'information auprès des baigneurs. L'agent du site précise par ailleurs que la vigilance est actuellement de niveau 1, "ce qui n'est pas dramatique non plus".

La présence de cyanobactéries est indiquée sur des panneaux d'affichage, à l'entrée de la plage du lac de Bairon. © Radio France - Marine Protais

Il recommande aux baigneurs de prendre une douche immédiatement après s'être baignés, un message entendu par Jessica. "J'ai déjà pris trois douches aujourd'hui. Ce n'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire. Dès qu'on va au lac, on se dit qu'on prendra la douche une fois rentrés à la maison, mais finalement, c'est plus sain de le faire ici."

L'ARS recommande de ne pas mettre la tête sous l'eau et de se doucher après chaque baignade dans le lac de Bairon. © Radio France - Marine Protais

Pour Coralie, la décision a été radicale : pas de baignade. "Je ne veux pas prendre de risque. Donc je me rafraichis sous la douche et après je retourne bronzer". Beaucoup craignent qu'avec les fortes chaleurs prévues cette semaine, la qualité d'eau se dégrade, au point que la baignade soit interdite, d'ici quelques jours. D'après les agents du site, des prélèvements seront réalisés, dans le lac de Bairon, tous les deux jours.