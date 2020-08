La canicule accélère la prolifération des "algues bleues" dans les lacs d'Indre-et-Loire. Suite à de nouveaux prélèvements, la préfecture interdit les baignades dans les lacs de Chemillé-sur-Indrois et Château-la-Vallière. Les cyanobactéries sont toxiques pour l'homme et pour les animaux.

Cyanobactéries : Les baignades fermées dans les lacs de Chemillé-sur-Indrois et Château-la-Vallière

Pour se rafraîchir avec les fortes chaleurs attendues ce week-end ne comptez pas sur les lacs de Chemillé-sur-Indrois et Château-la-Vallière. La préfecture interdit la baignade à cause de la prolifération de cyanobactéries "au vu des derniers résultats d’analyse des 6 et 7 août 2020". La canicule accélère le développement de ces "algues bleues". Elles sont toxiques pour l'Homme comme pour les animaux.

Les analyses ont également montré un taux important de cyanobactéries dans différents sites. La baignade reste autorisée dans les lacs d'Hommes et de Bourgueil mais il est fortement recommandé de prendre une douche après. Pour rappel, la baignade dans la Loire est interdite tout comme celles de Joué-lès-Tours et Monnaie.

La préfecture alerte aussi sur les risques de noyade. Baignez-vous en même temps que vos enfants ou désignez un adulte responsable de la surveillance qui doit être permanente, choisissez les zones de baignade surveillées, respectez les interdictions de baignade, tenez compte de votre état de forme, ne consommez pas d'alcool avant et pendant la baignade.