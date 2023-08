Cyanobactéries : la baignade au plan d'eau de La Ferté-Bernard bientôt autorisée ?

La baignade est interdite au plan d'eau de La Ferté-Bernard depuis une semaine, en raison de la présence de cyanobactéries. Mais ça pourrait changer d'ici ce week-end. De nouveaux prélèvement ont été réalisés en début de semaine. Envoyés aux laboratoires de l'Agence régionale de santé, ils doivent être étudiés afin de vérifier la présence ou non de cyanobactéries.

Matthieu Chollet, éducateur sportif à la ville de La Ferté-Bernard et responsable du site a bon espoir. Ce qui lui met la puce à l'oreille, ce sont les baisses de température ces derniers jours. "L'un des principaux facteurs de développement des cyanobactérie, c'est la température de l'eau, explique-t-il. On sait que plus la température de l'eau augmente, plus il y a de risque que les cyanobactéries se développent." Or, ces derniers jours, la température extérieure et celle de l'eau ont fortement diminué. "On espère que du coup, ça va rentrer dans l'ordre", ajoute-t-il.

De longues procédures

L'éducateur sportif identifie un autre aspect du problème des cyanobactérie : les délais entre les prélèvements et les résultats des tests réalisés par l'Agence régionale de santé. "On a toujours ce problème de latence et de décalage entre le moment où les prélèvements sont faits et le moment où on reçoit les résultats. À ce moment-là, la qualité de l'eau a eu le temps d'évoluer", remarque Matthieu Chollet, qui rappelle que les risques encourus en cas de contact avec des cyanobactérie, dans le cas du plan d'eau de La Ferté-Bernard, sont relativement limités. "Ca peut entraîner des petites rougeurs ou poser des problèmes gastriques."

Matthieu Chollet attend donc les résultats des prélèvements qui pourraient tomber d'ici la fin de la semaine et donc lui permettre d'autoriser à nouveau la baignade au plan d'eau. "Je suis bien optimiste pour que ça puisse rouvrir pour ce week-end."