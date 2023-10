Cyanobactéries : la situation s'améliore sur la partie nord de la rivière La Mayenne

La situation s'améliore concernant les cyanobactéries dans la rivière La Mayenne. L’alerte de niveau 1 et non plus niveau 2 est instaurée sur le secteur de Mayenne, à partir du barrage de Saint-Fraimbault-dePrières jusqu’à l’écluse de Belle Poule. La vigilance est de mise sur les secteurs de Laval et Château-Gontier-sur-Mayenne. Les usagers de la rivière sont appelés à rester vigilants et à appliquer les mesures de restrictions mises en place.

ⓘ Publicité