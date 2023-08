Cyanobactéries : les eaux de baignade polluées dans la Vienne et les Deux-Sèvres

Difficile de trouver un endroit où nager en extérieur dans le Poitou cet été. Ce 24 août 2024, la baignade a de nouveau été interdite au plan d'eau de Cherveux et Saint-Christophe-sur-Roc, dans les Deux-Sèvres. Les dernières analyses de l’ARS ont révélé des taux trop élevés de cyanobactéries dans les eaux. Depuis mi-juillet, dans la Vienne, il n'est pas possible non plus de se baigner au lac de Beaumont Saint-Cyr à cause des cyanobactéries.

En cas de contact ou d'ingestion, ces bactéries peuvent être mortelles pour les animaux, et non sans effets pour l'homme : irritation de la peau, diarrhée, vomissements, etc. Dans la Vienne, le laboratoire Ianesco est mandaté plusieurs fois par mois par l'ARS pour réaliser des contrôles de la qualité de l'eau. Benjamin Guinault est technicien-préleveur pour le laboratoire Lanesco."S'il y a des bactéries à outrance, comme l'Escherichia coli ou les Entérocoques, c'est comme si vous vous baignez dans une station d'épuration. Les cyanobactéries présentent aussi des risques. C'est important de savoir s'il y a eu pollution ou non".

" une vraie explosion"

Les cyanobactéries prennent souvent la forme d'algues vertes ou bleues le plus souvent. Elles sont causées principalement par les activités humaines : les engrais agricoles après des fortes pluies, le rejet des eaux usées des camping-cars, ou encore les appâts riches en phosphore utilisés par les pêcheurs. La chaleur est aussi un facteur : "les bactéries se développent plus facilement avec des fortes températures. Il peut y avoir une vraie explosion dans certains cas", explique Benjamin Guinault. Le phénomène est donc accentué ces dernières années par le réchauffement climatique.

Lors d'un contrôle, le préleveur vérifie d'abord qu'il n'y a pas d'algues suspectes ou des poissons morts à la surface du plan d'eau. Il réalise ensuite au moins deux prélèvements différents : un prélèvement pour détecter les bactéries et un autre pour les cyanobactéries, avec de l'eau et des sédiments récoltés dans le fond du bassin, ou des algues si elles sont présentes et visibles. Une fois les prélèvements terminés, les échantillons sont conservés bien au frais avant d'être analysés en laboratoire. Il faut compter quelques jours pour avoir les résultats. Si les seuils d'alerte sont atteints, c'est l'Agence régionale de santé qui prend la décision d'interdire la baignade.