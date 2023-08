Cyanobactéries : les poissons pêchés dans deux rivières des Deux-Sèvres ne doivent pas être consommés

Attention si vous pêchez du poisson dans le Thouet ou le Cébron. La préfecture des Deux-Sèvres interdit la consommation des poissons pêchés dans ces deux rivières, en aval de la retenue du Cébron. "Des observations et analyses réalisées dans les rivières du Thouet et du Cébron indiquent la présence de cyanobactéries et de cyanotoxines, qui nécessitent la mise en place de mesures de protection et d’information des usagers potentiellement impactés", précise la préfecture dans un communiqué publié ce jeudi soir.

ⓘ Publicité

Sept communes sont concernées :

Louin

Gourgé

Saint-Loup-Lamairé

Airvault

Availles-Thouarsais

Saint-Généroux

Plaine-et-Vallées

La préfecture indique qu'il est par ailleurs recommandé "d'éviter de manière générale, toutes les activités en lien avec l’eau susceptibles de mettre en contact avec des cyanobactéries et toxines et l’abreuvement des animaux".