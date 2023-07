Cyanobactéries : un coup de massue pour les professionnels du tourisme à Château-Gontier-sur-Mayenne

Depuis vendredi, il n'est plus permis de faire du ski nautique sur la Mayenne.

Depuis vendredi 28 juillet, la rivière la Mayenne est placée en alerte niveau 1 aux cyanobactéries par la préfecture de la Mayenne et l'Agence régionale de santé. Impossible notamment de pratiquer une activité nautique avec risque de chute ou de contact important avec l'eau de la rivière, comme le ski nautique. À Château-Gontier-sur-Mayenne, pour les associations et les professionnels du tourisme, cette décision est un coup de massue.

À l'Espace Saint-Fiacre, les organisateur de la 8ème édition du Triathlon ont dû annuler les épreuves de natation. "C'est un couperet qui nous a coupé les jambes quand on l'a appris, vendredi", reconnaît Anthony Forget, président du club de Château-Gontier Triathlon. Le directeur de club a réussi à s'adapter rapidement, grâce à la centaine de bénévoles présents sur place. Il attend même un chiffre record de participants : 1.050 inscrits et 6.000 spectateurs pour les épreuves adultes de dimanche.

Un peu plus loin sur le bord de la Mayenne, les professionnels du tourisme nautique sont beaucoup moins positifs.

Chez Canotika, l'incompréhension est totale. Le gérant Christian Laigle regrette de n'avoir eu aucune information sur ces relevés de la préfecture : ni le taux de présence des cyanobactéries, ni l'endroit de prélèvement sur la Mayenne n'ont été communiqués. Sa voisine Marie-Noelle Sourty du club de ski nautique ne comprend pas non plus la radicalité d'un tel arrêté ni qu'ils n'aient pas été consultés. Ils ont peur pour la suite de la saison, surtout que l'arrêté de la préfecture court jusqu'au 15 septembre.