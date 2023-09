Cyanobactéries : une partie de la rivière la Mayenne en alerte

La rivière La Mayenne passe en alerte de niveau 1 à partir du barrage de Saint-Fraimbault-de-Prières jusqu’à l’écluse de Belle Poule, à Changé, à cause des cyanobactéries a annoncé la préfecture de la Mayenne. Il est interdit de se baigner, de faire boire les animaux domestiques et de consommer des poissons pêchés dans la rivière. Ces microalgues produisent des toxines dangereuses pour l'homme et les animaux.

ⓘ Publicité