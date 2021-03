Dordogne : la LPO demande aux promeneurs de ne pas rapporter les bébés chouette hulotte

Pour le moment, la Ligue de protection des oiseaux de la Dordogne n'a pas accueilli de bébés chouette hulotte mais cela a déjà été le cas dans d'autres départements comme dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. l'association veut informer les promeneurs.

Une bonne intention qui ne l'est pas

Les naissances de certaines espèces de chouettes ont commencé comme celle des chouette hulottes. Pendant les mois de février, mars et avril, les promeneurs peuvent être amenés à retrouver des bébés chouette hulotte au sol, près des arbres.

En les voyant au sol et vulnérables, les promeneurs peuvent être tentés de les prendre pour les apporter chez le vétérinaire ou bien dans un centre de soin pour la faune sauvage mais si cela part d'une bonne intention, cela n'aidera pas ces jeunes rapaces nocturnes.

Une période d'exploration naturelle

Retrouver des bébés chouette hulotte au sol "est un phénomène tout à fait normal" explique Yohan Charbonnier, chargé de mission scientifique à la Ligue de protection des oiseaux. "Quand les poussins deviennent un peu plus grands, ils partent à l'exploration et peuvent tomber du nid. La nuit venue, parents et oisillons vont communiquer avec des cris et des chants et les parents vont continuer à venir les nourrir".

La seule chose à faire quand on découvre un bébé chouette hulotte c'est de le mettre dans un carton ouvert, un peu en hauteur si dans le secteur il y a des chats ou des chiens car ils pourraient le blesser.

S'inquiéter seulement si l'animal est blessé

Selon Yohan Charbonnier, il faut s'inquiéter quand l'oisillon est "blessé avec des traces de sang" ou "quand il est apathique et qu'il ne réagit pas". Dans ce cas-là, les promeneurs peuvent appeler le centre régionale de sauvegarde de la faune sauvage au 06.28.01.39.48.