D'ici 2023, les émissions mondiales de CO2 devraient atteindre un "niveau jamais vu"

Les pays annoncent les uns après les autres leurs plans de relance, afin de réhabiliter leurs économies, suite à la crise sanitaire. Mais l'Agence internationale de l'énergie (AIE) met en garde ce mardi : une trop petite part de ces investissements sont à destination des énergies renouvelables.

Seulement 2% des investissement en faveur des énergies propres

En tout, sur les 16.000 milliards de dollars de mesures fiscales débloquées par 50 Etats pour affronter la pandémie, seulement 2% sont à destination de la transition en faveur des énergies propres.

A ce jour, les mesures adoptées devraient entraîner 350 milliards de dollars de dépenses supplémentaires annuelles, de 2021 à 2023 : c'est mieux qu'avant le Covid, mais pas suffisant pour l''AIE. Pour suivre cette évolution, elle lance un outil de suivi des plans de relance, le Sustainable Recovery Tracker.

Un niveau record d'émission mondiales de CO2 en 2023

La conséquence de ce manque d'investissement : "au vu des prévisions actuelles de dépenses publiques, les émissions de CO2 sont parties pour atteindre des niveaux record en 2023 et continuer à croître les années suivantes, a déploré l'Agence dans un communiqué. Non seulement l'investissement dans les énergies propres place le monde loin du chemin de la neutralité carbone en milieu de siècle, mais il ne parvient pas non plus à prévenir un nouveau record d'émissions. " Or, les émissions de CO2 sont les principales responsables du réchauffement climatique.

Et la tendance et encore plus alarmante dans les pays en développement et émergents selon l'AIE, où le rebond de la demande en électricité trouve sa réponse dans le charbon plutôt que dans le développement de l'éolien ou du solaire. Ces pays affichent à peine 20% des investissements nécessaires à leur décarbonisation. "De nombreux pays ratent aussi les opportunités qu'ils pourraient tirer de l'essor des énergies propres: croissance, emplois, déploiement des industries énergétiques du futur", regrette Fatih Birol, le directeur exécutif de l'Agence.

1.000 millards supplémentaires = 9 millions de nouveaux emplois

Selon un calcul de l'AIE et du Fonds monétaire international de 2020, un investissement plus important dans les énergies renouvelables permettrait à la fois de soutenir la lutte contre le réchauffement climatique mais aussi de relancer l'économie. 1.000 milliards d'investissement vert supplémentaire par an et sur trois ans permettrait la création de "9 millions d'emplois" et de soutenir la reprise.

Cette annonce intervient alors que le Parlement français doit adopter, ce mardi, le projet de loi climat, critiqué par les ONG et la gauche pour son "manque d'ambition".