"D'ici 2023 zéro pollution au port de Nice" promet Renaud Muselier le président de Région

Nice, France

Le Conseil Régional présente ce jeudi son plan "Escales Zéro Fumée". Objectif : mettre fin à la pollution de l'air des bateaux de croisières dans es ports de Nice, Marseille et Toulon : 30 millions d'euros devraient être investis dès 2023 pour l'électrification des navires de croisières à quai. (Un plan mis en place avec l'Etat et l'Agence pour la Maîtrise de l'Energie (L'ADEME) et la Région espère obtenir des fonds européens). Au port de Nice des riverains se plaignent depuis des dizaines d'années de la pollution de l'air émise par les cheminées des ferries. Renaud Muselier leur répond sur France Bleu Azur par une promesse :

"D'ici 2023 il n'y aura plus aucune fumée dans le port, plus aucune pollution" Renaud Muselier

L’ensemble des navires à quai pourront bénéficier d’électricité et ne pas utiliser leur carburant durant les 3 à 12 heures d'escale.