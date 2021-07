D'importants travaux pour éviter de nouvelles inondations à Souligné-sous-Ballon

La commune de Souligné-sous-Ballon veut mettre derrière elle le cauchemar des inondations de juin 2018. Des travaux sont actuellement réalisés pour limiter le risque de voir à nouveau le centre-bourg piégé par les eaux.

Les 9 et 11 juin, il y a trois ans, l'eau était montée à près d'un mètre quarante et causé un million d'euros de dégâts. 14 familles avaient dû être relogées, sept logements sont toujours inoccupés dans la commune.

"Surtout ces derniers temps, dés qu'il y a de l'orage, le stress monte et on descend pour vérifier que l'eau ne s'infiltre pas", raconte Sophie, sa boulangerie et son domicile ont été victimes des inondations. "Enfin, les travaux ont commencé, on va pouvoir dormir sur nos deux oreilles."

"Le risque zéro n'existe pas"

La commune a notamment décidé de détruire deux bâtiments, près du ruisseau de chaque côté de la rue dans le centre-bourg. "On a fouillé dans les vieux plans et on a retrouvé une cartographie de la ville avec des jardins à cet endroit", précise le maire David Chollet. "On a supposé que ces maisons ont été rajoutées pour combler le bâti, mais en 2018, elles ont bloqué l'eau qui du coup est montée très vite."

L'un des bâtiments rasés © Radio France - Raphael Cann

"C'était des habitations sans étage, on s'est dit que plus jamais on imagine risquer la vie des gens", ajoute-t-il. "Je ne dis pas que risque zéro n'existe pas, on pourra avoir de nouvelles inondations, mais pas comme en 2018."

Des propositions dans une quinzaine de communes

La route départementale est également en travaux. Le département va refaire le pont afin d'élargir l'espace pour le ruisseau et faciliter l'écoulement. Mais ce chantier ne s'arrête pas au centre du village, c'est aussi un problème de ruissellement avec des collecteurs trop profonds et trop rectilignes qui acheminent l'eau trop vite dans le bas du village.

"On va essayer de faire replanter des haies dans les champs afin de retenir l'eau", annonce Philippe Gagnot, le président du syndicat mixte du bassin de l'Orne Saosnoise. "On a aussi relevé des fonds de ruisseau pour permettre un débordement et un étalement de la crue."

Ces idées viennent d'un cabinet d'étude, qui planche toujours sur la question à l'échelle du bassin. Des propositions sont attendues dans une quinzaine de communes comme Bonnétable, Marolles-les-Braults, Saint-Aignan ou encore Rouperroux