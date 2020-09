Importants travaux en perspective sur le réseau d'assainissement de l'eau à Felletin

Avis aux Felletinois : d'importants travaux sont prévus pour les prochaines années sur le réseau d'assainissement de l'eau. La commune est mise en demeure de lancer la mise aux normes du système vieillissant dans les plus brefs délais. L'équipe municipale présente le projet ce jeudi soir aux habitants lors d'une réunion publique à l'espace Tibord du Chalard.

"Globalement le réseau est assez vétuste"

Cet été la canalisation située près du pont Roby à l'entrée de Felletin s'est bouchée. Plutôt que de transiter vers la station d'épuration située en aval, les eaux usées ont reflué vers la Creuse : une illustration des difficultés qui existent sur l'ensemble du réseau.

"Globalement le réseau est assez vétuste" indique Olivier Cagnon, adjoint à l'environnement et à la transition écologique. En effet, l'installation ne date pas d'hier. Le réseau a été construit et rénové par tranches entre les années 1930 et 1990. Aujourd'hui, certaines canalisations sont dégradées, certains raccordements ne sont plus opérationnels et souvent les eaux usées finissent dans la Creuse.

Coût des travaux : 3 millions d'euros

Les travaux sont donc très importants et l'enveloppe qui va avec également : trois millions d'euros environ. Le chantier doit être validé avant le 30 septembre si la commune veut bénéficier des subventions de l'Etat à hauteur de 80%. Avant de prendre sa décision, le conseil municipal veut consulter les habitants de Felletin et leur présenter son projet. La réunion d'information démarre à 18 heures à l'espace Tibord du Chalard.

Dans un deuxième temps, une mise en conformité de la station d'épuration est également envisagée, elle sera également évoquée lors de la réunion.