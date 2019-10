Île-de-France : D'où vient l'eau de votre robinet ?

L'eau du robinet en Île-de-France vient principalement de la Seine, de la Marne, ou encore de l'Oise. Les nappes souterraines constituent également des ressources d'appoint. L’eau du robinet est l'eau la plus contrôlée de France, selon le SEDIF (Syndicat des Eaux d’Île-de-France).

Eau du robinet dans un verre. Le marché de l'eau est dominé par les sociétés Saur, Suez et Veolia. Mai 2019.

Île-de-France, France

66 % des Français consomment régulièrement l'eau du robinet. Mais d'où vient-elle ?

Une grande partie de l'Île-de-France est approvisionnée par le Syndicat des Eaux d’Île-de-France et son délégataire Veolia. Le SEDIF regroupe 151 communes. Ces 4,6 millions d'habitants sont alimentés à 95 % par : la Seine, la Marne et l'Oise. Ces trois cours d'eau de la région alimentent trois grandes usines de production d'eau potable à Choisy-le-Roi, Neuilly-sur-Marne et Méry-sur-Oise. Les nappes souterraines constituent, quant à elles, des ressources d'appoint.

D'où vient l'eau de votre robinet ? © Radio France - Veolia

Des normes très rigoureuses

L'eau du robinet répond à des normes strictes inscrites dans le Code de la Santé publique. En Île-de-France, près de 400.000 analyses sont effectuées chaque année pour surveiller la qualité de l'eau.