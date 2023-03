Danone stoppe ses forages d’eau pour La Salvetat dans le Tarn

Le groupe Danone jette l’éponge dans le Tarn et ne poursuivra pas ses forages dénoncer par u collectif depuis des mois.

En 2020 , La Salvetat et Danone avaient lancé un forage exploratoire sur la commune de Murat-sur-Vèbre dans le sud du Tarn. Trois ans après, "la première phase d’étude exploratoire de ce forage arrivera à son terme le 31 mars, date à laquelle nous arrêterons les prélèvements dans cette nappe" annonce le groupe dans un communiqué.

Besoins actuels couverts

Danone explique que les données récoltées vont permettre à ces hydrogéologues de faire progresser les connaissances sur les caractéristiques géologiques et hydrologiques sur le secteur de Murat-sur-Vèbre. Mais surtout le groupe explique que "les besoins actuels de la marque étant couverts, nous ne prévoyons pas à ce jour de déposer une demande d'homologation de l’eau issue de cette nappe". La Salvetat, qui a récemment fêté son 30e anniversaire, réaffirme par ailleurs son attachement au territoire et poursuivra son activité d’embouteillage à La Salvetat-sur-Agout (dans l’Hérault).

Les vraies raisons ?

Le Collectif de défense des eaux du Montalet qui s’était monté pour combattre ce projet de forage a pris acte avec satisfaction de la décision de Danone de ne pas demander d’homologation pour qualifier les eaux de la nappe. Toutefois, il note cependant que cette décision n’est pas définitive, mais est prise compte tenu du fait que "les besoins actuels de la marque sont couverts par les ressources déjà prélevées."

Mais surtout, les opposants comme Michèle Solans se demandent quel est le vrai motif de ce renoncement. "Est ce qu'il n'y avait pas assez d'eau ? Parce que quand ils forent, ils exploitent pendant 30 ans. Est-ce qu'il ont eu peur de nous assécher ? Est-ce que l'eau n'était pas d'aussi bonne qualité que souhaité ? Si on a les réponses de Danone à ces questions-là, ça permettrait aux gens du territoire de savoir un peu plus ce qu'ils ont sous les pieds.

Est-ce que c'est normal que sur un terrain privé, une multinationale ait le droit de pomper de l'eau chez les gens, tout ça pour la mettre en bouteille, pour faire du fric ? Cette question là, elle est universelle. Que ce soit les Mexicains, les gens de Vittel ou de Volvic ou à Murat, c'est une question fondamentale."

Ces forages exploratoires ayant pour but de renforcer la connaissance des hydro systèmes et des écoulements des eaux souterraines, le collectif demande que les connaissances acquises lors de cette campagne soient partagées avec les populations et les élus locaux.