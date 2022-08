"Dans 25 jours, il n'y aura plus d'eau" en Haute-Corse, avertit la préfecture

Les mesures renforcées de restriction de l'usage de l'eau, en vigueur en Haute-Corse depuis 15 jours, n'ont pas eu l'effet escompté. Certes, la consommation a diminué, mais pas suffisamment. À tel point que la préfecture émet aujourd'hui un message d'alerte. Si la consommation reste sur cette lancée-là, et compte tenu des évolutions météo attendues, il n’y aura plus d’eau dans 25 jours !

Un nouveau renforcement des mesures de restrictions a donc été décidé. Arrosage, lavage des voitures ou des bateaux, remplissage des piscines, mais aussi le lavage des rues sont interdits. Le préfet en appelle solennellement à un effort collectif et solidaire sous peine de connaître une crise grave d'ici la fin du mois.

En Corse-Du-Sud, des processions religieuses pour demander la pluie

Toute la Corse, rappelons-le, est concernée par un manque criant de précipitations, allié à une fréquentation touristique en hausse par endroit. Cent jours se sont écoulés depuis les dernières averses, par exemple dans le Taravu.

Dans ces villages, l'Eglise de Corse a même organisé pour trois jours des processions pour demander au divin de faire tomber la pluie. Le but était, dans les temps où ce rite a été pensé, de placer les champs et les travailleurs sous la protection du ciel, prévenir les maladies des grains, et appeler la pluie. Mardi soir, la première procession a eu lieu entre Sainte-Marie-de-Siché et Grossetto. Ce soir une autre aura lieu de l'église de Pitretu jusqu'à celle de Bicchisgià, et ce jeudi une dernière rogation reliera le village de Cozzano et l'église de Zicavo.