Dans l'Allier, des agents patrouillent pour faire respecter les restrictions liées à la sécheresse

Limiter nos usages de la ressource en eau, c'est l'effort qui est demandé à tous en cette période de sécheresse. Dans l'Allier, la préfecture a pris un arrêté en ce sens, qui concerne certains secteurs où les cours d'eau présentent des niveaux bas. Il s'agit des communes qui sont sur les bassins de l'Acolin, de l'Oeil et de l'Aumance.

Plusieurs patrouilles par jour

Suite à cet arrêté préfectoral ciblant certains secteurs de l'Allier, il est interdit d'arroser les jardins et les espaces verts, de remplir les piscines et de nettoyer les voitures entre 10h et 18 heures. Afin de faire respecter ces restrictions, les agents de l'Office français de la biodiversité (OFB). "On va voir les agriculteurs et les particuliers... Et la plupart aujourd'hui sont sensibilisés à ces questions-là, d'économie d'eau et de préservation de l'environnement. Mais on rencontre encore quelques personnes en infraction, celui qui veut garder sa pelouse verte par exemple" explique Loic Tamian, inspecteur de l'environnement à l'Office français de la biodiversité dans l'Allier. Il est donc nécessaire d'accentuer ces contrôles en période de sécheresse.

Dans l'Allier, la police de l'environnement intensifie ses patrouilles en période de sécheresse. © Radio France - Lauriane Havard

Des débits très faibles

Parmi les bassins concernés par les restrictions dans l'Allier, il y a celui de l'Aumance. Ce cours d'eau affiche actuellement un niveau très bas. "Il y a un débit extrêmement faible... Vous voyez, là on est au bord et on est à 30 centimètres en-dessous de ce qu'on appelle le lit mouillé habituel" précise l'un des agents de l'Office français de la biodiversité. La police de l'environnement s'efforce donc d'expliquer aux particuliers et aux agriculteurs l'état actuel de la ressource en eau. "On est tous concerné et évidemment que ça m'inquiète car depuis dix ans, on voit ça tous les étés" confie Patrick Duchet, chef adjoint de l'Office français de la biodiversité dans l'Allier.

Le cours d'eau de l'Aumance affiche actuellement un niveau très bas. © Radio France - Lauriane Havard

Les particuliers qui ne respectent pas les restrictions de l'usage de l'eau risquent 1.500 euros d'amende. Pour se renseigner sur les interdictions appliquées à chaque commune, il suffit de se rendre sur le site VigiEau .