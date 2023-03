Dans l'estuaire du Var, les travaux font polémique

Le dernier coup de pelleteuse doit avoir lieu mercredi 15 mars, en fin de journée. Depuis début janvier, sur la rive droite de l’estuaire du Var, des montagnes de terre et de larges tranchées ont remplacé les roseaux.

Principale zone humide du département, l’estuaire fait l’objet de travaux de prévention des inondations, de l’embouchure jusqu'au pont Napoléon III. Depuis plusieurs années, du limon s’est accumulé sur la rive. L’objectif est de “ redonner au fleuve Var ses capacités hydrauliques. Ce sont des travaux d’entretien”, explique Stéphane Liautaud, directeur adjoint à la direction des territoires et de la mer des Alpes-Maritimes. Un caractère d'urgence, car le centre commercial CAP 3000 se trouve à quelques centaines de mètres. “Nous serions au mois d’octobre sur la même digue, vous me diriez “Il y a eu tant de victimes, qu’est-ce que vous avez fait ?” Nous avons été responsables”, insiste Stéphane Liautaud.

Le site protégé par un arrêté de protection du biotope

La zone, classée Natura 2000, est protégée par un arrêté biotope. Ici, plus de 200 espèces d’oiseaux viennent nicher sur les bords des rives. Ces travaux ont déclenché la colère d’associations de défense de l’environnement. “On considère ça comme un saccage environnemental , dénonce Ary Chrétien du collectif Citoyens 06. Il reproche la méthode choisie, sans concertation du public. "Je suis convaincu que tous ces chenaux ne serviront à rien lors des prochaines grandes crues. Ici, il y a quelques mois, il y avait tout un champ de roseaux et c’est là que les animaux viennent se nourrir et nicher.”

Pour réduire l’impact, le SMIAGE a missionné un écologue et délimité des zones interdites. “Le principe est de scarifier le limon pour qu’à la prochaine crue, il soit emporté et évacué en mer. L’autre solution, c’était d'évacuer ces limons mais cela veut dire des dizaines, des centaines de tours de camions : une méthode encore plus impactante pour le milieu”.

Une période de nidification pour des oiseaux migrateurs

À cette période, les Sternes pierregarin, une espèce d’oiseaux migrateurs protégés, viennent faire escale sur les rives. “On a peur que cette colonie soit dérangée et repartent” , s'inquiètent des observateurs. “Il faut savoir que le Sterne pierregarin ne niche pas dans le limon mais dans les graviers. On ne les a pas du tout touchés” , assure Cyril Marrot, directeur du SMIAGE, le Syndicat mixte pour les inondations, l’aménagement et la gestion de l’eau, qui assure le chantier.

L’association environnementale CAPRE06, de son côté, conteste le caractère d'urgence des travaux. Elle a déposé un recours pour excès de pouvoir au tribunal administratif de Nice. “On en attend que ça ne se reproduise plus parce que si l’Etat se permet d’intervenir aussi monstrueusement dans une zone Natura 2000, où va-t-on ?”, dénonce Geneviève Andréa, sa présidente. “La vraie question est : quand est-ce qu’on va arrêter de bétonner cette plaine ?”.