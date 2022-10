Dans l'Indre, le Collectif Rouge et Vert éteint les enseignes des magasins la nuit

Ils n'ont pas attendu le plan de sobriété énergétique du gouvernement dévoilé ce jeudi 6 octobre. Dans l'Indre, une dizaine de militants ont créé le Collectif Rouge et Vert il y a une quinzaine de jours, pour réaliser des actions de sensibilisation à l'urgence climatique. Depuis, ils parcourent les villes du département pour éteindre les enseignes lumineuses laissées allumées : après Argenton-sur-Creuse, Le Blanc et Eguzon, c'était le cas ce jeudi soir à Châteauroux.

Interdiction de laisser allumer entre 1 heure et 6 heures du matin

Equipés d'une canne à pêche télescopique à laquelle ils ont scotché un crochet, les membres du collectifs peuvent facilement éteindre les enseignes. "La plupart du temps, il y a un boîtier à l'extérieur, juste au-dessus de l'enseigne, avec une petite manette : on l'abaisse avec le crochet, et ça s'éteint" explique l'un d'entre eux, joignant le geste à la parole. Une idée qu'ils ont eue en voyant faire d'autres citoyens sur des vidéos, parfois devenues virales. "Nous sommes tous militants, engagés dans des syndicats ou des partis politiques, et ça faisait un moment qu'on voulait faire des actions écologiques sur le département. À force de voir des vidéos partout sur internet, on a décidé de faire la même chose".

Une action pas vraiment légale, mais ils soulignent qu'il n'est pas non plus légal de laisser les enseignes allumées entre 1 heure et 6 heures du matin, selon un décret paru en 2012.

Les propriétaires des magasins, eux, ils sont dans l'illégalité

Et de préciser que le boîtier qu'ils désactivent ne contrôlent que la lumière extérieure, et ne risque pas d'éteindre des ordinateur sou des frigos, par exemple. "De toute façon, la plupart de ceux qui laissent les enseignes, ce sont les banques, les assurances et les agences immobilières" ; par ailleurs, pas question pour eux de toucher aux restaurants ou au bar, qui sont en activité le soir.

"Il faut que l'effort soit partagé"

Ce qui motive aussi les membres à continuer, c'est qu'aucune des enseignes qu'ils ont éteintes n'ont été rallumées depuis : "on peut aussi penser que lorsque les travailleurs arrivent le matin et repartent le soir, comme il fait jour, ne remarquent pas que la lumière est allumée". Le collectif accompagne chaque extinction d'un petit mot expliquant son geste, et incitant les propriétaires à continuer à faire attention à leur consommation.

Ce genre d'action, à l'origine écologique, prend aussi une tournure économique et sociale, à l'approche de l'hiver. "On demande à tous de faire des efforts pour éviter les black-out cet hiver. Et quand on voit les enseignes et les publicitaires allumés, on se dit qu'il y a des économies d'énergie pas compliquées à faire ; pour éviter que des ménages précaires se retrouvent sans électricité, il faut que l'effort soit partagé par tous" souligne l'un des membres.

Encore jeune et composé d'une dizaine de personnes, le Collectif Rouge et Vert compte bien s'agrandir continuer à éteindre les enseignes des villes indriennes mais aussi dans les départements voisins, comme le Cher.