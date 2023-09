Dans l'Orne et le Calvados, les collectivités locales mettent en place des solutions de compostage

Selon l' ADEME , l'Agence de la transition écologique, un tiers des déchets que l'on jette dans la poubelle d'ordures ménagères (la poubelle noire) est compostable. Aujourd'hui, tous ces déchets sont enfouis ou incinérés, ce qui est néfaste pour l'environnement, alors qu'on pourrait les "valoriser", en faisant du compost. La loi anti-gaspillage, promulguée en février 2020 , prévoit donc que "tous les ménages devront pouvoir trier leurs biodéchets, à partir du 1er janvier 2024". Les collectivités locales ont l'obligation de proposer une solution adaptée pour effectuer ce tri à la source.

Pas prêts en janvier 2024

"Plusieurs solutions s'offrent à nous, en fonction du territoire, des besoins. On peut proposer des composteurs de proximité, donc pour les personnes qui ont des maisons, des composteurs collectifs, en bas d'un immeuble par exemple ; et dans certains cas particuliers, des collectes en porte-à-porte ou en point d'apport volontaire", explique Florent Bidault, responsable du service Environnement de la Communauté de commune Terre d'Auge (Calvados). Pour ce secteur, les solutions choisies ne sont pas définitivement connues, elles seront validées courant octobre. Florent Bidault confirme donc les propos de l'association Zéro Waste France : "on ne sera pas prêts en janvier 2024, ça se fera progressivement. Ce sont des politiques qui nécessitent beaucoup d'études avant d'être mises en place, pour ne pas proposer des solutions inadaptées", justifie-t-il. Comme Terre d'Auge, plusieurs communautés de commune en sont encore à la phase de validation. C'est notamment le cas du Pays de Falaise ou du Val ès dunes.

Florent Bidault, responsable du service Environnement de la Communauté de commune Terre d'Auge. © Radio France - Léa Dubost

L'importance de la communication

De son côté, la communauté de commune Cœur Cote Fleurie, a commencé à distribuer des composteurs individuels, des composteurs collectifs sont également en train d'être installés. "On a fait une étude il y a 2 - 3 ans, pour anticiper, estimer ce qui était le plus pratique pour notre territoire. On distribuait déjà des composteurs individuels, on a accentué la chose", explique Benoit Hagen, responsable du service développement durable à la Communauté de commune Cœur Cote Fleurie . L'enjeu, désormais, est de communiquer et de convaincre les ménages. "Il est très important de communiquer, pour que les ménages adhèrent, et qu'en bout de course, le tonnage de déchets ramassés diminue. On a donc accentué la communication, on a même fait une campagne d'affichage sur les camions-poubelles pour informer sur le compostage", poursuit Mathieu Lhote, directeur du service Environnement. Pour résumer, plus il y aura de compost, moins il y aura de déchets à ramasser : tout le monde fera donc des économies.