Dans l'Orne, les Sapeurs-pompiers et l'Office national des forêts ensemble contre les départs de feu

D'un côté, il y a les spécialistes de la lutte contre les incendies. De l'autre, les experts des massifs forestiers. Au milieu, un risque accru de départ de feu dans les forêts avec le dérèglement climatique. "On peut dire qu'on s'est bien trouvé", sourit Sébastien Planchon, directeur-adjoint du SDIS (Service départemental d'Incendie et de Secours) de l'Orne.

Depuis un an, les pompiers et les équipes de l'Office national des forêts travaillent ensemble pour mieux répondre aux incendies forestiers. "La première chose pour nous, c'est d'avoir appris à parler le même langage", explique Flavien Vaille, directeur de l'antenne d'Alençon de l'ONF. "Nous, on parle plus en données GPS, les pompiers en parcelles forestières."

Une fois le langage technique compris de part et d'autre, les deux services ont commencé à développer des liens plus importants. Depuis 2020, le risque d'incendie dans les forêts ornaises est qualifié "d'émergent" par le SDACR (Schéma Départemental d'Analyse et de Couverture des Risques). Dans les deux services, on a en tête les méga-feux de 2022 et l'envie de les éviter dans le département.

Du matériel et des compétences

"On a reçu en dotation par le département, un pick-up équipé d'une cuve de 500 L d'eau, détaille le responsable de l'ONF. Cela permet à un binôme d'agents de terrain de patrouiller dans le massif forestier, de faire de la prévention et d'intervenir en cas de départ de feu."

Six personnes de l'agence forestière régionale ont été formées en interne et par les pompiers pour intervenir en première ligne. "On peut dire que le véhicule reçu est presque un véhicule du SDIS. Il est équipé d'une radio géolocalisée en lien avec toute l'infrastructure du 18", précise le directeur-adjoint des pompiers ornais.

L'enjeu est d'identifier le plus rapidement possible les lieux de départ d'incendies forestiers avec des équipes sur place. "Le pick-up sera placé là où le risque est le plus important. On peut l'identifier grâce à la météo des forêts, ajoute Flavien Vaille. Le plus important, c'est le temps. En cas de feu, il faut agir vite."