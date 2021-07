Dans l'Yonne aussi, la reconnaissance des essais nucléaires polynésiens étaient attendus

Daniel Touzelet garde précieusement tout les articles et témoignages au sujet des essais nucléaires qu'il trouve

"Il ne s'est pas excusé, mais au moins, il l'a reconnu," s'enthousiasme Michèle Larmier. Il y a 26 ans, la vincelloise a perdu son mari, tombé malade à cause des radiations nucléaires. Dans les années 60, il était officier sur le Clémenceau, un des porte-avions qui a mené les essais nucléaires en Polynésie. Pendant 14 ans, elle a dû se battre pour obtenir une indemnisation de l'état français.

Cette reconnaissance du président des dommages qu'ont faits les essais, elle l'attendait avec impatience. Mais elle attends encore plus le reste des mesures qu'il a annoncées, surtout la simplification des démarches pour demander une indemnité. "Moi, je suis allée jusqu'en cours de cassation. Actuellement, pour être indemnisé il faut être directement victime, déplore-t-elle. Il n'y a rien de prévu pour les veuves ou les descendants."

Le combat pour l'indemnisation

Ce qu'elle attends donc c'est une vraie réponse législative pour protéger les proches, en tant que victimes elles-mêmes et non pas parce qu'elles font partie de la famille de personnes reconnues comme irradiées. Mais aussi un suivis de ces proches. "Les morts sont morts, mais il y a besoin d'un suivi médical des enfants pour voir les retombées aujourd'hui. Certains pays comme l'Angleterre le font déjà" En Polynésie, les cancers de la thyroïde, qui sont reconnus comme des maladies radio-induites sont en augmentation depuis les essais.

C'est un autre volet des mesures annoncées par Emmanuel Macron que Daniel Touzelet a retenu : l'ouverture des archives. Il sait qu'il ne les consultera pas, mais compte sur l'Association des Vétérans des Essais Nucléaires pour lui transmettre les informations qui lui manquent pour faire sens à ce qu'il a vécu. _"Sur le porte-avion, il y a eu des personnes qui ont eu des accidents graves, mais je ne sais pas combien ou comment, "_déplore t-il en consultant frénétiquement les archives qu'il a lui même constitué.

Archiver pour mieux comprendre et transmettre

Dans un grand classeur, l'ancien marine a rassemblé des communiqués de presse, des articles, des cartes et des témoignages. En 1968, lui aussi était sur le porte-avion Clémenceau. "J'étais mobilisé, je n'avais pas le choix, se souvient-il. On était à une quinzaine de kilomètres des explosions, je voyais les champignons se former au-dessus de ma tête." Il considère qu'il fait partie des chanceux, puisqu'on lui a seulement diagnostiqué une tension artérielle élevée quand il avait 35 ans. "Je ne vais même pas demander d'indemnisation, déclare-t-il, je sais que je ne suis pas prioritaire."

Contrairement à Daniel Touzelet, Michèle se concentre plus sur le chemin qu'il reste à parcourir. "Pour les scientifiques, les archives seront utiles sûrement, mais pour moi ça ne change rien, ça ne me rendra pas mon mari."