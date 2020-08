Dans l'Yonne, le chef étoilé Mauricien Franco Bowanee attristé par la marée noire qui touche son île

"On est très touché, on est très triste". Depuis l'Yonne, où il habite maintenant, Franco Bowanee, observe de loin les dégâts causés par la marée noire sur les côtes de l'Île Maurice. Le chef étoilé du restaurant du château de Vault de Lugny est resté très attaché à son pays natal. Il a l'habitude de se rendre sur les lieux touchés par la marée noire lorsqu'il est en vacances sur l'île. "On y va deux ou trois fois à chaque fois, raconte Franco Bowanee. C'est une très belle plage, il y a des tortues, on peut aller se balader en bateau. Cet espace, c'est une réserve naturelle !"

Touché par la solidarité

Depuis la catastrophe, la solidarité s'est organisée pour limiter au maximum les conséquences de la pollution. Les Mauriciens se mobilisent pour écoper les hydrocarbures. Des actions qui émeuvent Franco Bowanee : "Tout le monde a mis la main dans la pâte, ils ont vraiment mis du cœur à l'ouvrage pour vraiment aider, c'est sympa de voir. Mes frères et mes beaux-frères sont partis aider aussi. Si j'étais à Maurice en ce moment, j'aurais aidé du maximum que j'aurais pu. De un j'adore la pêche, de deux j'adore cette partie de l'île, de trois on est citoyen on se sent assez responsable."

D'autres pays comme la France ont aussi envoyé des moyens matériels pour participer à la course contre-la-montre pour endiguer la marée noire. Mais depuis ses cuisines où il travaille, Franco Bowanee ne peut qu'espérer que toutes les actions mises en place fonctionnent : "On regarde ça, on se dit mince, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on aurait pu faire. Mais c'est comme ça..."

Les prochains jours seront décisifs. Le bateau risque de se briser en deux, déversant encore plus d'hydrocarbures. Mais une bonne nouvelle est venue rassurer ce mercredi soir les Mauriciens : tout le fioul présent dans les réservoirs du vraquier est maintenant pompé.