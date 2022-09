Le syndicat des déchets de la Haute-Vienne dit stop aux déchets sauvages

Sur cette affiche, un personnage masqué, jette un bidon d'huile à terre. Au-dessus de sa tête, une phrase floquée en caractères gras interroge : "Mais quel héros a fait ça ?" Désormais visible sur les camions déchets et abribus de la communauté de Communes du Pays de Saint-Yrieix, cette campagne menée par le Syded 87 espère éveiller les consciences sur le phénomène de déchets sauvages. Une problématique de plus en plus présente dans le sud du département.

1000 mètres cubes de déchets

Alors que plusieurs points de collecte existent sur les communes d'Ambazac, Nantiat, ou encore Bessines-sur-Gartempe, cet été, 1000 mètres cubes de détritus ont été retrouvés chaque mois... au pied des conteneurs.

Pour lutter contre ces incivilités grandissantes, le maître mot, c'est "sensibiliser", souligne Alain Auzeméry, président du Syded 87. "Une partie des agents passent leur temps à ramasser des choses un peu partout, ça représente du temps mais aussi de l'argent. Il faut déplacer un camion, ramasser, ramener à la déchèterie et sur l'ensemble du département" ajoute Alain Auzémery "cet argent là pourrait être consacré ailleurs, pour faire des choses plus vertueuses, comme par exemple la rénovation des déchèteries."

Dans l'ensemble du département, ces trois visuels teintés d'ironie ont pour vocation "d'amener chacun et chacune à se remettre en question. Si cette question dérange un peu, alors c'est qu'on est peut-être concerné", soutient Emmanuel Lathiere, directeur du Syded.

1 000 mètres cubes de déchets ont été retrouvés près des éco-points dans la communauté des communes de Saint-Yriex. © Radio France - Salomé Pineda

La prévention avant la répression

"Il faut expliquer au gens, que ça peut être polluant dans un premier temps, mais que ça peut être une amende par la suite." Si cette verbalisation, n'est pas nouvelle elle a été renforcée par la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire promulguée le 10 février 2020. "Mais on aimerait éviter au maximum d'en arriver là!" précise le président du Syded 87. Le fait d’abandonner des déchets peut faire l'objet d'une contravention allant de 138 € à 1500 €, avec confiscation du véhicule.

L'étape supérieure en 2023

Dans sa démarche de lutte contre les déchets sauvages, "Le Syded réfléchit maintenant depuis plus d'un an à devenir un acteur de l'économie circulaire", précise Emmanuel Lathiere. A partir de 2023, il compte donc étendre son champ d'action à une lutte contre les déchets ménagers avec la mise en place de la redevance incitative sur les 24 communes du pays de Saint-Yrieix.

Le principe : pucer les poubelles, afin d'instaurer une facture d'ordures ménagères avec un tarif variable selon la quantité de déchets jetés. Ainsi, sur le territoire, "il y aura 12 levées par an", explique Alain Auzémery, "à ne pas confondre avec _une par mois_, car si les foyers veulent sortir leurs poubelles toutes les semaines, ils le pourront, seulement il y aura une facturation qui sera faite en plus!" ajoute le président.

L'effet inverse à celui escompté ?

Une façon, a priori d'ancrer de meilleures habitudes de tri chez les ménages, même si cette mesure interroge sur son potentiel effet pervers : n'inciterait-elle pas certains ménages à jeter dans la nature, pour contourner la taxe ? "Bien sûr qu'on retrouve un peu plus de sacs d'ordures dans la nature, mais globalement, on s'aperçoit surtout, puisqu'on a déjà commencé à distribuer ces bacs depuis début 2022, qu'il y a -25% d'ordures ménagères de collectées. Des ordures qu'on retrouve triées dans nos éco-points."

Si pour l'instant, le montant de cette taxe est encore en cours de discussion, le président du Syded87 l'affirme, la taille des bacs, sera proportionnelle au nombre de personnes dans le foyer.