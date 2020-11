Dans la Drôme, un pont pour permettre aux écureuils de traverser la route en toute sécurité

À Montéléger (Drôme), les écureuils peuvent désormais traverser la départementale en toute sécurité. À l'initiative de la Ligue pour la protection des Oiseaux (LPO) et du Département, un écuroduc a récemment été installé. Une sorte de petite passerelle fabriquée à l'aide d'une corde suspendue entre deux arbres. "C'est le tout premier écuroduc de la Drôme, indique Alexandre Movia, salarié de la LPO 26. On voit beaucoup d'écureuils roux sur le territoire, ce n'est pas une espèce menacée mais les collisions routières sont l'une de leurs principales causes de mortalité.

Faire connaître les corridors écologiques

Ce pont pour écureuils aux allures de tyrolienne a été installé au niveau du parc de Lorient, un site classé Espace naturel sensible très fréquenté. L'occasion de rappeler au grand public l'importance des corridors écologiques. "L'écuroduc en est un, le crapauduc aussi, détaille le salarié de la LPO. Ce sont des petits tunnels creusés sous les routes empruntés par les amphibiens."

Dans la liste des passages à faune, on retrouve également les écoponts, ces voies végétalisés qui surplombent les routes pour les chevreuils et les sangliers. "Le but c'est de rendre les routes un peu plus compatibles avec la préservation de la biodiversité", explique Alexandre Movia.

L'écuroduc a été installé et financé par le département de la Drôme. - LPO 26

Une application pour signaler la présence d'animaux sur les routes

Pour l'instant, il n'y a qu'un seul écuroduc dans la Drôme mais la LPO souhaiterait pouvoir en installer d'autres. Si vous observez des écureuils ou tout autre animal morts au bord des routes, l'association vous demande de prendre quelques minutes pour le signaler en ligne. L'adresse c'est Naturalist, une application que vous pouvez aussi télécharger sur votre smartphone.