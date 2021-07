Dans la grotte aux manchots papous de Pairi Daiza

Dans la grotte, les manchots se taquinent avant de plonger dans l'eau pour se lancer dans une sorte de ballet aquatique sous l'oeil de Joëlle qui a pu profiter du spectacle sans grande paroi vitrée comme dans de nombreux parcs.

Ils sont curieux, ils viennent aux vitres, c'est amusant

Menacé par le réchauffement climatique sur l'Antarctique où la température a déjà augmenté de 0.6° en 10 ans, il est important d'accueillir des manchots papous dans les parcs selon Tim Bouts directeur zoologique de Pairi Daiza. Le parc animalier belge fait d'ailleurs partie d'un programme européen pour sauvegarder à long terme cette espèce de manchot.

Et pour que les animaux qui viennent de zoos espagnols, belges et allemands puissent se sentir le mieux possible tout a été pensé dans les moindres détails. Evidemment la température, s'il était difficile de garder les -20° de la banquise, la grotte est maintenue à 4°, et pour éviter que la température ne monte à 7° et les moustiques qui pourraient éventuellement transmettre la malaria aviaire, des rideaux d'airs froids soufflent à chaque entrée. Et puis l'air est aussi filtré pour éviter une autre infection qui touche les voies respiratoires des manchots.

Une lumière qui suit le cycle de la lumière de l'Antarctique

L'équipe a aussi beaucoup étudié la lumière dans la grotte, pour respecter le cycle de lumière de l'Antarctique et donc respecter la mue puis la reproduction normale des manchots explique le directeur zoologique . Il y a donc une grande verrière de 100m2 pour faire passer la lumière naturelle, mais aussi de nombreux spots. Et les petits chanceux qui dorment dans les chambres en immersion, doivent éteindre les lumières la nuit s'ils veulent regarder les animaux, ou fermer les rideaux pour ne pas les déranger assure Tim Bouts.

Chambre avec vue sur la grotte des manchots à Pairi Daiza © Radio France - Rafaela Biry vicente France bleu nord

Une salle de sport pour les manchots

Et puis comme les papous ont besoin de se dépenser beaucoup, l'équipe a imaginé une sorte de "basic fit" pour manchots s'amuse l'architecte Nathan Duvivier.

Avec d'abord une piscine, un grand bassin de 350m3 d'eau de mer ! avec différents points de "plongeon" sur l'île qui leur sert de point de repos. Mais pour remonter sur l'île, et aller se nourrir il faut monter à la mezzanine, la traverser pour redescendre ensuite sur un toboggan !

Des manchots que l'on peut aussi admirer au chaud en prenant son apéro, dans le bar de la grotte, les spectateurs sont sous le charme

C'est reposant, c'est rafraichissant !

C'est tout à fait exceptionnel, on a une proximité qu'on a pas ailleurs !

Les manchots prennent presque l'apéro avec vous au bar de la grotte aux manchots de Pairi Daiza © Radio France - Rafaela Biry vicente France bleu nord

Les papous seront bientôt rejoints par 2 autres espèces de manchots les empereurs et les gorfous.