Dans la Manche, 100 chênes plantés par des auditeurs de France Bleu en forêt de Saint-Sauveur-le-Vicomte

Ce mercredi 24 novembre c'était la journée spéciale "France Bleu s'engage pour nos forêts" pour lutter contre le réchauffement climatique et sensibiliser au rôle essentiel des arbres. Une opération citoyenne en partenariat avec l’ONF et les coopératives forestières. 11 auditeurs volontaires venus de toute la Manche ont donc participé à la plantation de chênes sessiles.

100 chênes sessiles ont été plantés ce mercredi 24 novembre © Radio France

Qu'est-ce que le chêne sessile ?

- Une variété locale particulièrement appréciée pour sa beauté sculpturale et son bois d’excellente qualité.

- Il héberge un très important nombre d'espèces animales (mammifères, insectes, oiseaux),

- Le chêne sessile est en plus très résistant à la sécheresse et très peu sensible aux attaques parasitaires et aux maladies.

Ces chênes ont été plantés sur une parcelle de 2012 de la forêt domaniale de Saint-Sauveur-le-Vicomte qui a beaucoup souffert du réchauffement climatique. La forêt domaniale de Saint-Sauveur-le-Vicomte c'est environ 350 hectares. Elle est composée de chênes, de hêtres et de châtaigniers.

Quentin Canuet conducteur de travaux à l'ONF :

"Heureusement que nous avons un plan de relance qui nous permet de planter des arbres à hauteur, en comptant l'opération France Bleu, de 196 000 plants sur toute la Normandie". D'ici 2050 en raison du dérèglement climatique il ne devrait plus y avoir de hêtres en plaine. "Maintenant il faut penser à des essences exotiques nous plantons du pin maritime ce que l'on ne mettait pas du tout avant pour remplacer les résineux, le chêne tient encore donc on insiste beaucoup dessus."

Quentin Canuet conducteur de travaux à l'ONF © Radio France

Des auditeurs de France Bleu passionnés et passionnants

Armés de leur pelle offerte par France Bleu Cotentin, les auditeurs ont planté environ une dizaine d'arbres chacun. En tout il y avait 100 chênes sessiles de 50 à 60 cm de haut.

Chantal...Forêt ! ça ne s'invente pas...fidèle auditrice de Cherbourg-en-Cotentin :

"je reviendrais voir mon petit chêne chaque année, je vais le surveiller. Mes parents nous ont appris à faire attention aux arbres et à la nature, moi j'ai un grand châtaignier et j'en prends soin, c'est un bel arbre. Dès que j'ai entendu l'opération France Bleu je me suis inscrite, c'est super l'action que vous faites."

Béatrice de Digosville

"je suis venue contre le réchauffement climatique, j'adore les arbres et la nature".

La forêt domaniale de Saint-Sauveur-le-Vicomte fait environ 350 hectares © Radio France

Jean Claude tout sourire

"moi j'ai planté un bois de 2 hectares en 96 et quand je suis dedans que je marche dans les feuilles j'ai la joie de vivre".

Anne et Christian sont venus spécialement des environs d'Avranches

"nous on en a planté 1000 chez nous en 2018, on arrête pas. Moi je médite souvent en dessous de mes arbres et je ressens ce qu'ile ressentent."

Augustine et Léon sont venus de Réville avec leur papa

"les arbres c'est pour respirer, pour la planète, pour VIVRE !".