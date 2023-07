Dans la Manche, les touristes incités à économiser l'eau

Les économies d'eau, c'est important chez soi mais c'est aussi important quand on est en vacances ! Le syndicat départemental de l'eau, le Sdeau 50, lance une grande campagne de communication, auprès des estivants.

Affiches, flyers, autocollants - en français et en anglais - vont être déposés dans plus de 1900 sites d'accueil et d'hébergement touristiques de la Manche, que ce soit des gîtes, des villages vacances, des hôtels, des restaurants ou des campings.

Réducteurs de débit d'eau, système de filtration dans la piscine, incitations pour limiter la durée de la douche... Le camping Haliotis de Pontorson multiplie les aménagements pour essayer de "réduire de 30% sa consommation en eau" © Radio France - Lucie Thuillet

Le difficile équilibre "plus de touristes, moins d'eau"

L'été dernier, la Manche a accueilli en juillet-août plus de 17 millions de touristes, soit 31% de plus qu'en 2021 et 16% de plus qu'en 2019, avant le covid. Et la tendance est encore à la hausse cette année.

Dans le même temps, la ressource en eau est fragile l'été . "Dans la Manche, 60% de notre eau potable, c'est de l'eau souterraine mais les 40% restants, ce sont des eaux de surface qui varient beaucoup plus sur les périodes sans pluie, comme l'été dernier où on a été 47 jours consécutifs sans précipitation ", explique Jacky bouvet, président du Sdeau 50.

Cette sécheresse intense l'an dernier a entraîné une prise de conscience, espère le syndicat. Et même si la situation est, pour le moment, moins préoccupante que l'an dernier, les touristes, comme les habitants, sont invités à faire attention et à réduire leur consommation d'eau.

