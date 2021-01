Dans la Marne et les Ardennes, transformez votre sapin en compost

Vous ne savez pas quoi faire de votre sapin de Noël ? A Reims, Châlons-en-Champagne et Charleville-Mézières, il est possible de déposer son sapin afin qu'il soit recyclé et transformé en compost.

Noël est passé et le sapin commence à perdre ses épines. Alors au lieu de le jeter, il est possible de le recycler afin qu'il soit transformé en compost. A Reims, Châlons-en-Champagne et Charleville-Mézières, plusieurs points de dépôts sont installés pour récolter les sapins.

La première étape pour recycler son sapin : il faut enlever toutes les décorations installées sur le sapin (boules, guirlandes, neige artificielle). Le sapin peut ensuite être apporté dans un des points de collecte de la ville, sans emballage. A Reims, 14 points de collecte ont été mis en place, dont la place du Forum, le parc Trois Fontaines ou la place Jean Moulin. A Châlons-en-Champagne, il y en a 9 et à Charleville-Mézières, 9 points ont également été mis en place.

Les sapins sont transformés en compost à Warmeriville

Une fois le sapin déposé, il sera ramassé et amené sur la plateforme de compostage de Warmeriville, à la frontière entre la Marne et les Ardennes. Céline Trochin, qui travaille à la direction des déchets de la communauté d'agglomération de Reims, explique : "Une fois qu'ils sont collectés dans les différents points de dépôt, les sapins sont broyés et transformés soit en compost, soit en mulch", un broyat de bois qui protège les sols et empêche les mauvaises herbes de pousser.

Un dépôt de sapins est installé sur la place du Forum à Reims. © Radio France - Mélanie Cousin

Le mulch sera réparti sur les espaces verts des villes et les résultats sont immédiats : grâce à ce compost de sapins, ces espaces ont besoin de moins d'entretien et d'arrosage. Cette opération avait eu du succès l'an dernier : 20 tonnes de sapins avaient été collectées à Reims. Vous avez jusqu'au 10 janvier pour déposer vos sapins à Charleville-Mézières, 21 janvier à Châlons-en-Champagne et 31 janvier à Reims.

Retrouvez le reportage du 05/01/2020 de France Bleu Champagne-Ardenne au site de compostage de Warmeriville.

Avec Anna Huot