Dans la Marne, une récolte de miel catastrophique

C'est une année noire pour les apiculteurs de la région. En cause : les conditions météorologiques et le soleil qui refuse de briller.

Dans le jardin d'André-Claude Deblock, il y a le bruit du ruisseau mais pas de bourdonnements d'abeilles, malgré les nombreux parterres de fleurs. Un spectacle auquel cet apiculteur amateur, qui détient une cinquantaine de ruches sur la Marne, n'est pas habitué. "Normalement, il y a des abeilles partout, c'est recouvert de milliers d'insectes qui butinent", regrette-t-il.

Cette année, les conditions météorologiques n'ont pas permis aux abeilles de butiner. Le gel d'avril d'abord, la pluie ensuite. "L'eau délave les plantes et lui fait perdre son pollen", explique André-Claude Deblock. Certaines fleurs manquent également à l'appel, comme le colza, qui n'a pratiquement pas poussé cette année.

Depuis le début de l'été, il n'a récolté que 250 kgs de miel, contre une tonne et demie, il y a deux ans. A l'époque, pourtant, il n'avait que 35 ruches. "Quand on a des ruches, on s'en occupe, on n'en prend soin alors quand on ne peut pas récolter, c'est très décevant", confie-t-il.

Pour le syndicat d'apiculteurs des Ardennes, cette année 2021 restera comme l'une des pires jamais connues et la situation inquiète pour l'hiver. Habituellement, les abeilles stockent un surplus de miel pour se nourrir pendant les mois les plus froids.

Cette fois-ci, il va falloir les alimenter avec du sirop de sucre, explique Patrick Rouyer, membre du syndicat. " Si on a des ruches qui se retrouvent avec cinq ou six kilos de miel, il va falloir ajouter une dizaine de kilos de sirop. Pour les professionnels, le coût va vite devenir impressionnant", détaille-t-il.

Le syndicat a déjà commandé 20 tonnes de sirop pour plusieurs milliers d'euros.