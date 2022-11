Dans la métropole de Grenoble, les déchets alimentaires sont collectés pour faire du compost et du gaz

Depuis plus de trois ans, Tiphaine arpente les rues de la métropole de Grenoble pour équiper les habitants en "bio-seau". Des petites poubelles marrons qui doivent permettre de trier les déchets alimentaires, tout ce qu'il reste des repas, des préparations de repas, les épluchures ou encore les produits périmés. "Ils sont parfois surpris, mais on a très peu de mauvais retours, on peut avoir un ou deux refus, mais ce n'est pas la majorité", explique Tiphaine. Armée de documentation, elle explique la procédure aux habitants . Il faut vider cette petite poubelle tous les trois ou quatre jours dans un bac collecté par la métropole chaque semaine.

ⓘ Publicité

loading

Tiphaine, "messagère du tri" pour la métropole de Grenoble, en opération de porte-à-porte, le 23 novembre 2022. © Radio France - Benjamin Recouvreur

"C'est quelque chose qui manquait, c'est le genre de déchets qu'on ne savait pas trop où jeter, je vais essayer de faire cet effort", témoigne Loan, un habitant de Grenoble. Comme lui, il reste un peu moins de 100 000 personnes à équiper dans la métropole. Ceux de Meylan, La Tronche ou encore Corenc viennent de recevoir ce kit. Tous les logements devront être touchés par le dispositif d'ici l'automne 2023. Il y a parfois quelques réticences, notamment liées aux nuisances que cela peut amener. "On ne va pas se mentir, il peut y avoir des nuisances olfactives, ou des moucherons, des asticots", reconnaît Véronique Berger, la cheffe du projet. "Mais c'est le cycle de la vie, et selon nous, ce sont des nuisances acceptables", poursuit-elle.

60 kilos de déchets par personne et par an

La métropole estime que chaque habitant produit 60 kilos de déchets par an. "C'est énorme", lance Lionel Coiffard, le vice-président de la métropole en charge de la valorisation des déchets. "Nous voulons éviter que ces déchets ne soient brûlés, et on demande aux habitants de nous aider à faire ce tri. C'est une aberration d'incinérer ces déchets qui sont très humides", explique-t-il. Dans les foyers déjà équipés, la métropole assure qu'elle réussit à en capter un tiers, avec "un objectif de 50%".

Pour aller plus loin, la métropole veut accentuer la pédagogie. "Il y a encore des efforts à faire sur ce qu'est un déchet alimentaire. On y met les déchets de viande, de poissons, les agrumes, même si cela pose des problèmes aux personnes qui pensent que le compost, ce n'est que les épluchures", indique Lionel Coiffard.

Des déchets transformés en compost, bientôt en gaz

Pour les maisons individuelles, la métropole propose un composteur individuel, à utiliser pour son propre jardin, ce qui représente un peu plus de 25% des logements. Dans les habitats collectifs, ces déchets sont collectés une fois par semaine, pour ensuite être transformés en compost dans une usine de Murianette. "C'est un processus industriel", précise Lionel Coiffard. Le compost est produit en cinq semaines seulement, en l'agglomérant avec des déchets végétaux, et il est ensuite utilisé gratuitement par une cinquantaine d'agriculteurs de la région. Actuellement, entre 4000 et 5000 tonnes de compost sont produites par an. "Notre objectif est de doubler ce volume à terme", précise le vice-président.

Autre voie de valorisation : produire du gaz avec un procédé de méthanisation. En fermentant, ces déchets produisent du méthane, qui pourrait permettre à la métropole de produire son propre gaz. Un méthaniseur est en projet sur le site de Murianette pour une mise en service prévue d'ici 2025 ou 2026. "Nous pourrions produire de quoi faire rouler entre 150 et 200 camions-poubelles, ce qui est assez original", avance Lionel Coiffard. Le coût de ce dispositif est estimé entre 13 et 14 euros par habitant.