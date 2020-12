Le conseil métropolitain de Rouen valide ce lundi la mise en place d'une ZFE (zone à faible émission) pour chasser les véhicules les plus polluants du centre. Une mise en place progressive d'ici 2023.

Dans la Métropole de Rouen, les véhicules les plus polluants chassés du centre d'ici 2023

Les véhicules diesel les plus anciens seront notamment concernés.

La Métropole de Rouen entame sa transition écologique et vote la mise en place ce lundi de la ZFE, une zone à faible émission pour lutter contre la pollution de l'air. Progressivement, les véhicules les plus polluants seront chassés du centre de la Métropole, là où la circulation est la plus dense.

Première étape - Juillet 2021

La ZFE ne concerne qu'un périmètre restreint : le centre-ville de Rouen entre les boulevards, rive droite et rive gauche.

: le centre-ville de Rouen entre les boulevards, rive droite et rive gauche. Ne sont interdits que les véhicules utilitaires et les poids-lourds non classés et porteurs d'une vignette Crit'Air 4 et 5.

Deuxième étape - Janvier 2022

Le périmètre de la ZFE est étendue à 15 communes de la première couronne de la Métropole : Amfreville-la-Mivoie, Bihorel, Bois-Guillaume, Bonsecours, Darnétal, Déville-lès-Rouen , Le Grand-Quevilly, Le Petit-Quevilly, Mont-Saint-Aignan, Notre-Dame-de-Bondeville, Petit-Couronne, Rouen, Saint-Etienne-du-Rouvray, Saint-Léger-du-Bourg-Denis, Sotteville-lès-Rouen.

Troisième étape - Juillet 2022

L'interdiction concerne désormais tous les véhicules (camions et voitures) porteurs d'une vignette Crit'Air 5 et 4.

Dernière étape - Janvier 2023

L'interdiction de circuler dans la ZFE est étendue à tous les les véhicules Non Classés et de Crit'Air 5, 4 et 3.

Des mesures d'accompagnement seront mises en place pour les personnes concernées (entreprises et particuliers) avec aide de financement pour changer de véhicule ou remplacer le moteur.

Pour savoir quelle est votre vignette Crit'Air, rendez-vous sur le site du gouvernement.