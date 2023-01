Dans la métropole rennaise, amenez votre sapin et repartez avec en broyat

Les fêtes de fin d'années sont passées et il est l'heure maintenant de recycler le sapin qui a égayé la maison pendant le mois décembre. L'opération "sapin malin" organisée par la métropole de Rennes permet de donner une seconde vie à son arbre de Noël. Depuis fin décembre dans toute la métropole rennaise, des enclos sont disposés un peu partout pour y déposer son sapin. Ensuite, l'association "Vert le jardin" s'occupe de les broyer pour les utiliser dans les jardins ou dans les composts.

A Cesson-Sévigné, plus de 300 sapins attendent de finir en petites miettes. Brice Gaudin est le coordinateur de l'opération : "Les gens peuvent nous apporter leur sapin et ils peuvent aussi repartir avec du broyat de sapin. Ils peuvent mettre ça sur le sol, dans leur jardin, leur massif." Dans ces mains, un peu de broyat qu'il sent. A l'écouter, tout est bon dans le conifère, du tronc aux aiguilles : "C'est prêt à l'emploi. Le broyat qui sort du broyeur, on peut directement pailler avec. Il y a du carbone, du tronc, il y a un peu d'essence de sapin bien sûr. C'est un mono-produit mais de qualité car on sait ce qu'on met dans son jardin quand on consomme ce broyat."

Le broyat de sapin. © Radio France - Julien Prouvoyeur

Justement, Guy vient tout juste d'enlever les guirlandes des branches et déjà, le sapin finit dans le broyeur : "Je viens rechercher un peu de broyat pour agrémenter les allées de mon jardin. Il y a une seconde vie comme ça. C'est très utile puisque ça facilite le passage dans les allées pour aller au potager, c'est plutôt agréable."

Le broyat est aussi très utile dans les composts. Les collectivités sont nombreuses à l'utiliser, comme l'explique Benjamin, membre de l'association "Vert le jardin" : "Dans les composteurs, on y met des déchets azotés, c'est ce qui provient de nos cuisine. On équilibre alors avec du bois de sapin, notamment parce que c'est carboné. Le fait de mélanger les deux permet au compost de bien fonctionner."

Une fois broyés, les sapins sont utilisés par les municipalités mais chaque particulier peut repartir avec son sapin en broyât. © Radio France - Julien Prouvoyeur

Les broyage vont se poursuivre jusqu'à la fin du mois de janvier dans toute la métropole de Rennes.