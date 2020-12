"Dans la rivière du Coulazou, on voit des centaines de poissons, de toutes tailles, remonter à la surface"

Que se passe-t-il dans la rivière du Coulazou (Hérault)? Ce mardi 20 décembre 2020, alerté par des pêcheurs, Martin Arcay s'est rendu sur la commune de Cournonterral, à côté de Montpellier. Le conseiller municipal de Pignan a découvert un paysage apocalyptique. "Il y avait des centaines de poissons, de toutes tailles, qui remontaient à la surface, décrit le jeune homme de 24 ans. Il y avait même des carpes, des animaux qui font 50 centimètres. Les gens les sortaient de l'eau pour les enterrer plus loin."

Quand je suis arrivé sur place, il y avait une odeur de mort - Martin Arcay, conseiller municipal de Pignan.

Cette rivière prend sa source dans la commune de La Boissière et traverse les communes de Saint-Paul-et-Valmalle, Cournonterral, Pignan, Saussan et Fabrègues. "Les enfants jouent dedans, ils donnent à manger aux canards, note Martin Arcay. Il y a beaucoup de pêcheurs, moi j'y pêchais la truite quand j'étais plus jeune. Tout un écosystème est en danger."

Des personnes ont sorti les poissons de l'eau pour les enterrer un peu plus loin. - Martin Arcay

Récemment, il y aurait eu des analyses d'eaux de la rivière, diligentées par la Ville de Cournonterral, mais les résultats n'ont pas encore été publiés. Martin Arcay a contacté les élus de la commune. Il n'a pas encore eu de réponse. Il compte retourner, ce mardi 29 décembre 2020, à la rivière du Coulazou, pour monter un dossier.