Dans la Somme, "on a des raisons de s'inquiéter de la sécheresse" alerte le préfet Étienne Stoskopf

Le département de la Somme en vigilance sécheresse, un 29 mars : c'est du jamais vu pour la préfecture qui veut anticiper, au lieu de gérer dans l'urgence, comme l'été 2022. Deux secteurs en particuliers sont sous surveillance : celui de l'Avre et celui de l'Ancre, dans le Santerre. On parle des conséquences avec le préfet de la Somme Etienne Stoskopf, invité de France Bleu Picardie.

Le niveau des nappes phréatiques inquiète dans le Santerre

Dans son bulletin publié début mars, le BRGM (Bureau de Recherches Géologique et Minières) soulignait la bonne situation des nappes phréatiques dans les Hauts-de-France . Trois semaines plus tard, la Somme se retrouve en vigilance sécheresse. Etienne Stoskopf explique que l'humidité des sols est bonne grâce aux pluies du mois de mars. Ce sont davantage les nappes phréatiques qui inquiètent, surtout dans le Santerre.

Autour de l'Avre et de l'Ancre, la vigilance est maximale : "les indicateurs montrent qu'il n'y a pas eu de recharge des nappées cet hier autour de Montdidier. On a de vraies raisons de s'inquiéter pour les mois à venir" détaille Etienne Stoskopf.

Des mégabassines agricoles pas exclues dans le département

L'est du département, déjà à sec, c'est aussi là où l'on retrouve la plupart des grandes cultures agricoles. la chambre d'agriculture de la Somme ne cache pas qu'elle réfléchit à la question des retenues d'eau, sur le modèle des mégabassines du Poitou. Etienne Stoskopf n'interdit rien : "il faut se préparer à des étés plus sec, à la fois avec l'agronomie, ou avec des stockages. On réfléchit aussi en lien avec les travaux du canal Seine-Nord. Tout est à l'étude, mais c'est vrai qu'il va falloir accélérer compte tenu de ce que nous dit la météo."

En l'état, les industries du Santerre ont pour objectif de réduire de 5% leur consommation d'eau, sans contrôles ni sanctions pur l'instant. Les agriculteurs eux aussi sont incités à faire des économies : "c'est clairement pas le moment d'arroser les céréales", indique Etienne Stoskopf.

Les "petits gestes" comptent-ils vraiment face aux efforts des collectivités ?

Devant la situation, la préfecture de la Somme invite chacun et chacune à mettre en place des éco-gestes pour économiser l'eau : utiliser le lave-vaisselle, prendre des douches et pas des bains, ou encore récolter l'eau de pluie pour arroser le jardin. Mais ces gestes comptent-ils vraiment face aux immenses fuites d'eau dans le réseau régional ?

A Amiens, on compte même plus de 30% d'eau potable perdue à cause des canalisations qui fuient. Le préfet Etienne Stoskopf reconnaît qu'il y a là "un chantier de réparation et de restauration des réseaux d'eau potable. On va avoir un état des lieux national. Les collectivités locales ont conscience que c'est un enjeu." L'état a apporté 2 millions d'euros aux communes de la Somme en 2021, 1.9 millions en 2022 pour ce chantier, et a déjà reçu des demandes d'investissement pour un montant de plus de 3 millions d'euros en 2023.